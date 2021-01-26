В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФЕВРАЛЕ
Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра министр финансов Владимир Делба провёл встречу с министром здравоохранения, главным санитарным врачом республики, а также министром просвещения и языковой политики, на которой обсуждались условия, при которых будет возможно рассмотрение вопроса поэтапного ослабления ограничительных мер.
Тамаз Цахнакия и Людмила Скорик рассказали об текущей эпидобстановке, отметив, что усиление ограничительных мер привело к снижению количества вновь выявленных больных при сохранении охвата ежедневного тестирования.
«В том числе стало меньше больных поступать в учреждения на стационарное лечение. Обращаемость в лечебные заведения снизилась и с жалобами на признаки сезонных ОРВИ», – констатировали представители системы здравоохранения.
Участники встречи подчеркнули, что в обсуждении возможности открытия учебных заведений будут играть ключевую роль несколько факторов.
«Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ», – сказал Владимир Делба.
Он поручил участникам встречи в рамках межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с районными управлениями образования проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований.
«Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в Распоряжении Президента. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – сказал в заключение Владимир Делба.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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