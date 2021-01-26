В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФЕВРАЛЕ

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра министр финансов Владимир Делба провёл встречу с министром здравоохранения, главным санитарным врачом республики, а также министром просвещения и языковой политики, на которой обсуждались условия, при которых будет возможно рассмотрение вопроса поэтапного ослабления ограничительных мер.

Тамаз Цахнакия и Людмила Скорик рассказали об текущей эпидобстановке, отметив, что усиление ограничительных мер привело к снижению количества вновь выявленных больных при сохранении охвата ежедневного тестирования.

