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Абхазия Информ

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФЕВРАЛЕ

Новости Вторник, 26 января 2021 19:34
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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФЕВРАЛЕ

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра министр финансов Владимир Делба провёл встречу с министром здравоохранения, главным санитарным врачом республики, а также министром просвещения и языковой политики, на которой обсуждались условия, при которых будет возможно рассмотрение вопроса поэтапного ослабления ограничительных мер. 

Тамаз Цахнакия и Людмила Скорик  рассказали об текущей эпидобстановке, отметив, что усиление ограничительных мер привело к снижению количества вновь выявленных больных при сохранении охвата ежедневного тестирования. 

«В том числе стало меньше больных поступать в учреждения на стационарное лечение. Обращаемость в лечебные заведения снизилась и с жалобами на признаки сезонных ОРВИ», – констатировали представители системы здравоохранения. 

Участники встречи подчеркнули, что   в обсуждении возможности открытия учебных заведений будут играть ключевую роль несколько факторов. 

«Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и  других учебных заведений также станут данные мониторинга о  положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ», – сказал Владимир Делба.

Он поручил участникам встречи в рамках межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с районными управлениями образования проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований. 

«Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в Распоряжении Президента. Если учебный процесс удастся возобновить,  важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – сказал в заключение Владимир Делба. 

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 января 2021 19:48

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