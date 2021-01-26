РОО «АИДГЫЛАРА» СФОРМИРОВАЛА ВЫСШИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. В РОО «Аидгылара» состоялось расширенное заседание Политсовета общественной организации, на котором обсуждались вопросы организационного характера.
На заседании присутствовали представители районных и городских организаций «Аидгылара», из числа которых был и сформирован Высший совет организации. В него вошли 29 участников.
По результатам голосований были избраны заместители председателя общественного движения. Ими стали Ешсоу Какалия и Рауль Харабуа. «Аидгылара» сравнительно молодая организация. Со времени её создания прошло чуть более трёх месяцев. Но за короткий период времени была проделана немалая работа: определены приоритеты и намечены первоочередные и долгосрочные задачи, налажена координация между всеми региональными ячейками организации.
На заседании Высшего совета РОО «Аидгылара» обсудалась текущая общественно-политическая, социально-экономическая и эпидемиологическая ситуацию в стране.
Высший совет «Аидгылара» и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Абааш» обратились к президенту Бжания с требованием ответить на письмо оппозиционных организации, известное как 33 вопроса к президенту.
Об этом сообщается на странице РОО «Аидгылара» в соцсети facebook.
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