РОО «АИДГЫЛАРА» СФОРМИРОВАЛА ВЫСШИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

На заседании присутствовали представители районных и городских организаций «Аидгылара», из числа которых был и сформирован Высший совет организации. В него вошли 29 участников.

По результатам голосований были избраны заместители председателя общественного движения. Ими стали Ешсоу Какалия и Рауль Харабуа. «Аидгылара» сравнительно молодая организация. Со времени её создания прошло чуть более трёх месяцев. Но за короткий период времени была проделана немалая работа: определены приоритеты и намечены первоочередные и долгосрочные задачи, налажена координация между всеми региональными ячейками организации.

На заседании Высшего совета РОО «Аидгылара» обсудалась текущая общественно-политическая, социально-экономическая и эпидемиологическая ситуацию в стране.

Высший совет «Аидгылара» и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Абааш» обратились к президенту Бжания с требованием ответить на письмо оппозиционных организации, известное как 33 вопроса к президенту.

Об этом сообщается на странице РОО «Аидгылара» в соцсети facebook.