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Абхазия Информ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО НЕДОВОЛЬНО ВЫБРАННЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЛОГОТИПОМ

Новости Среда, 27 января 2021 18:40
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО НЕДОВОЛЬНО ВЫБРАННЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЛОГОТИПОМ

Сухум. 27 января 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом Абхазии. Темой обсуждения был туристический логотип республики.

Как известно, на минувшей неделе в Минтуризма были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда нашей страны. Логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, набравший наибольшее количество голосов при онлайн голосовании был рекомендован экспертным сообществом к доработке.

Исходя из замечаний, поступивших в адрес работы финалиста (представители профессионального дизайнерского сообщества раскритиковали выбранный логотип. – АИ), было решено выбрать ещё 4 логотипа из представленных ранее 54 работ.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в середине февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 27 января 2021 18:44

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