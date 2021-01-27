ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО НЕДОВОЛЬНО ВЫБРАННЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЛОГОТИПОМ

Сухум. 27 января 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялась встреча с профессиональным дизайнерским сообществом Абхазии. Темой обсуждения был туристический логотип республики.

Как известно, на минувшей неделе в Минтуризма были подведены итоги конкурса по выбору туристического бренда нашей страны. Логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, набравший наибольшее количество голосов при онлайн голосовании был рекомендован экспертным сообществом к доработке.