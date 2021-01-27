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Абхазия Информ

ШЕСТЕРО УМЕРШИХ ОТ КОРОНИРУСА ЗА ДВОЕ СУТОК

Новости Среда, 27 января 2021 22:01
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ШЕСТЕРО УМЕРШИХ ОТ КОРОНИРУСА ЗА ДВОЕ СУТОК

Сухум. 27 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 543 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 54 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале 26 января скончались два пациента.

Мужчина 1931 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция, также у него была выявлена вирусно-бактериальная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.

Мужчина 1949 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 29, в российском военном госпитале в Сухуме – 46 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 1950 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция. Поступил у медучреждение в тяжелом состоянии, с значительным повреждением лёгких. Пациент проходил лечение в течение месяца, получил всю необходимую помощь, но несмотря на это скончался 26 января.

В российском военном госпитале скончались 3 пациента.

Мужчина 1950 года рождения, умер 25 января.

Мужчины 1946 и 1948 годов рождения скончались 26 января.

Коронавирусная инфекция была подтверждена у всех троих.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11355 человек. 167 летальных случаев. Выздоровели 9467 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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