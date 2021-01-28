ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АГТРК

Отвечая на вопрос о ситуации в энергоотрасли глава государства отметил, что сложившаяся чрезвычайная ситуация в электроэнергетике страны имеет свои давние причины. Одним из ключевых процессов являлся договор, который был подписан в апреле 2016 года между УКС РА и ООО «ЭнергосетьПроект».

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью Абхазскому телевидения, во время которого ответил на актуальные вопросы, волнующие абхазское общество, в том числе о ситуации в энергоотрасли, о майнинге криптовалют, о деятельности правоохранительных органов, пандемии коронавируса и др. Полную версию интервью можно посмотреть в интернете. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2AbwWNc_4xN0xcwcztO9VEumPPsEgUo3Y3sHK1AlfyOj87Ud3KtT98RBc&v=BYiWMllaMks&feature=youtu.be

В соответствии с этим договором компания «ЭнергосетьПроект» должна была разработать фундаментальный документ «Схемы и планы перспективного развития энергетики РА». Для этого, в Инвестпрограмме 2016 года заложили 55 млн 300 тыс. рублей.

По итогам проведенного анализа состояния дел в этой отрасли, специалисты подсчитали, что для восстановления нормального функционирования высоковольтных сетей необходимо вложить 11 млрд рублей. В конечном итоге, документ не получил одобрения ни в министерстве экономики, ни в правительстве страны.

С 2017 года по настоящее время в энергетику удалось вложить 862 млн рублей – в среднем в год 215 млн рублей. Остальные деньги не были найдены и не было возможности у государства, чтобы объем инвестиций стал другим. Если двигаться такими темпами, то для нормализации состояния в энергосистеме страны нужны десятки лет.

После того как правительство Абхазии вновь столкнулась с проблемой электроэнергии в стране, в 2020 году по поручению президента, Кабинет министров провел переговоры с министерством энергетики РФ, по итогам которых в августе в Абхазию прибыли более 20 специалистов-энергетиков.

Была вновь проведена работа по оценке состояния сетей и подготовлен документ «Отчет о проведении технического аудита электротехнического оборудования подстанций 35 Квт и выше, линий электропередач, а также динамика потребления электрических мощностей РУП «Черноморэнерго».

«Исходя из этого документа, чтобы наладить электроснабжение в республике и производить ее подачу потребителям, в ближайшее время нужно вложить в эту отрасль 4,7 миллиарда рублей. Нам это не даст роста, но хотя бы возобновит качественный режим подачи в безаварийном режиме», – отметил президент. Аслан Бжания напомнил, что последний раз тариф на свет в Абхазии менялся в 2012 году и составил 40 копеек за киловатт, с учетом среднемесячной заработной платой в Абхазии в 11 тыс. рублей.

Он также сравнил эти данные с Адлерским районом города Сочи, где средняя заработная плата составляет 39 тыс рублей, с учетом тарифа за свет 4 рубля. «Нам нужно выработать методику, в соответствии с которой мы установили бы технически и экономически обоснованный тариф на электроэнергию. Соответствующее поручение уже дано правительству, документ готов в черновом варианте и я уверен, что он будет принят в первом полугодии 2021 года», – констатировал Аслан Бжания.

Президент так же отметил, что одним из серьезных шагов, пока готовится документ в Кабинете министров, станет капитальный ремонт ключевой линии «Ачигвара».

«Уже подготовлено письмо в Российскую Федерацию, в соответствии с которым в Инвестпрограмму 2021 будут вносится коррективы, для изыскания средств ремонта данной линии. Энергетическая отрасль в Абхазии, требует серьезного подхода. Тут не решить проблему наскоком. Тем более в данный период энергетика в чрезвычайном положении, кризисная ситуация во всех составляющих. Если проблема решалась постепенно, то мы не имели бы такого положения сегодня. Понимаем, с этим сопряжено очень многое - гражданам не понравится, что нет света, на этой теме можно раскачать политическую ситуацию, подорвав репутацию многих руководителей, что и планируют делать некоторые товарищи, дабы заработать политические дивиденды. Все это мы видим, но это не решит проблему. Нужен спокойный и расчетливый подход», – отметил глава республики.

НА ЭТОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА

Аслан Бжания подчеркнул, что после совещания с участием глав администраций городов и районов республики, в Абхазии участились рейдовые мероприятия по выявлению незаконного майнинга.

По поручению главы государства, врио премьер -министра и глава Администрации президента тоже станут принимать участие в рейдовых мероприятиях.

«Некоторые общественные деятели говорят о том, что веерные отключения в республике, связаны с большим потреблением электроэнергии незаконных ферм по добыче криптовалюты. Энергетика страны не может работать на два фронта подобным образом. Это две не сопоставимые вещи», – подчеркнул президент.

Аслан Бжания не исключил, что майнинг криптовалют в определенных местах на территории республики теоретически возможен, но это требует тщательного изучения.

«Нынешние объемы добычи криптовалюты и связанное с этим потребление электроэнергии могут иметь место в Абхазии, но сегодня, в таком чрезвычайном положении в энергетике – это невозможно. Как только мы создадим определенные правила и законы, сумев обеспечить их неукоснительное исполнение, добыча криптовалют может быть разрешена. Я понимаю, что многие граждане вложили свои средства в эту деятельность, но на этом этапе она должна быть полностью исключена. Это не соответствует морали, когда кто-то пытается обогащаться за счет того, что в чьи-то дома не приходит свет и нет тепла», – заявил А.Бжания.

По словам президента, борьба с незаконной добычей криптовалюты будет продолжаться до тех пор, пока в стране не наладится ситуация в энергетике.

«Мы будем ездить по городам и селам. Результат будет. Такую работу никто не проводил, потому что она не популярна и может увеличить число недовольных граждан. Такие действия не повысят авторитет власти, но это не тот аспект, которым мы руководствуемся. С определенной периодичностью мы будем оповещать общественность республики о наших действиях и состоянии энергетике в стране», – отметил глава республики.

РЕАКЦИЯ НА ОБРАЩЕНИЕ БЫВШЕГО МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ

Бывший вице-премьер и министр экономики Адгур Ардзинба опубликовал в социальной сети обращение к президенту, в котором отмечает, что «запрет на деятельность в области добычи криптовалют нужно соблюсти в первую очередь некоторым представителям окружения руководства Абхазии».

«Я благодарен тем, кто оказывает содействие в борьбе против этого вида деятельности, но в таком обращении нужна персонификация. Нужны конкретные факты и лица. Если доказательств нет, то это бросает тень на отношения. Такие разговоры не будут укреплять доверие между властью и оппозицией. В мое окружение входят представители администрации президента, Кабинета министров, число людей доходит до тысячи. Поэтому я жду следующего заявления с именами и фамилиями. Если нам помогут в уточнении, мы быстро с этим разберемся», – подчеркнул Бжания.

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ БУДУТ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Глава государства отметил, что многие резонансные уголовные дела, всколыхнувшие население республики, до сих пор не закрыты.

«То, что происходит в правоохранительных органах меня тревожит. Ситуация там должна измениться или будут приняты кадровые решения. Руководства страны старается предпринять комплексную реорганизацию в правоохранительных структурах страны. Мы сделали так, чтобы в милиции повысили заработную плату на 80%. Проводится существенное обеспечение материально-технического оснащения, в том числе 50 единиц спецтранспорта будет приобретено в течение нескольких месяцев. Во всем этом нам помогает правительство Москвы. Многим кажется, что мы всем этим занимаемся долго, но хочу подчеркнуть, что мы занимаемся этим основательно и хотим создать продукт, который будет работать. Такие реформы должны задавать правильные тенденции в работе правоохранительных структур», – заявил Аслан Бжания.

ГАЗИФИКАЦИЯ АБХАЗИИ НАМНОГО РАЗГРУЗИТ ЭНЕРГЕТИКУ СТРАНЫ

По словам главы государства, бюджет республики в 2020 году, из-за мер по противодействию пандемии коронавируса в стране не выполнен почти на 1 млрд рублей. Помимо того, из бюджета на эти цели пришлось изыскать около 300 миллионов рублей.

«Ощутимую помощь в размере 100 млн рублей нам оказали бизнесмены, наша диаспора и международные организации. Оказавшись в сложной ситуации мы обратились за помощью к президенту Российской Федерации, чтобы нам предложили программу, в соответствии с которой в Абхазию поступило 1,2 млрд. рублей для реализации нескольких экономических проектов.

Президент дал соответствующее поручение в министерство экономики РФ. Уже пришло письмо, в котором было согласие на оказание содействия, но при условии, что будут расставлены все точки над «i» над прошлой инвестиционной программой, которая по сей день не завершена.

Мы стараемся реанимировать некоторые объекты, которые не были завершены, чтобы начать новую программу. Какие-то дела по выполнению инвестпрограммы нужно передавать в прокуратуру, для их изучения», – отметил Бжания.

Президент также рассказал, что несмотря на жесткие экономические коррективы, которые внесла пандемия во всем мире, руководство республики старается поднять экономику на уровень выше.

Продолжается работа по привлечению инвесторов и уже есть хорошие примеры. Например, строящийся туристический объект в селе Тамыш, инвестпроект по выращиванию голубики в Гальском районе.



Аслан Бжания отметил, что на встрече с президентом РФ был также поднят вопрос строительства Сухумского аэропорта, который заработает не позднее 2024 года. По этому поводу в Абхазию неоднократно приезжали специалисты Минтранса России, а также потенциальные инвесторы. После введения аэропорта в эксплуатацию в нем смогут работать до 1000 человек.



Следующий проект – это проект газификации Абхазии, который имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности и будет являться резервной альтернативой энергетике. По этому направлению предварительные переговоры прошли, соответствующие поручения даны. Российские коллеги изыскали около 80 миллионов рублей, для разработки план-проекта газификации Республики Абхазия. Не позднее конца 2021 года, общественность будет проинформирована о сроках реализации этого масштабного проекта.

«Газификация страны намного разгрузит энергетику страны. В каждом доме будет газ, который намного дешевле электроэнергии. По поводу этого проекта, некоторые граждане будут воспринимать мои слова как фантазию, но хочу напомнить, что газ в Абхазии уже был. Мы не делаем ничего нового, мы хотим восстановить то, что у нас было когда-то», – подчеркнул Аслан Бжания.

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС ВАКЦИНАЦИИ

Бжания отметил, что руководство страны, имея очень слабую экономику, старается преодолевать все сложности, которые создал коронавирус. По его словам, существенную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией оказали представители бизнес-сообщества, абхазская диаспора в Турции и Москве, врачебное сообщество Российской Федерации, международные организации и просто друзья Абхазии.

«В республике было создано 530 койко-мест. Только из собственного бюджета страны на борьбу с COVID-19 было направлено 265 млн рублей. В Гудауте построен специализированный объект для лечения больных коронавирусом, приобретен компьютерный томограф, огромное количество аппаратов ИВЛ, концентраторов и других расходных материалов. В четырех районах республики развернуты госпитали, один военный российский госпиталь – в «Айтаре». Наших врачей консультируют медики – уроженцы Абхазии в городах России, также в течение нескольких месяцев вахтовым методом к нам приезжают специалисты из Российской Федерации. Благодаря помощи российских коллег в республике в скором времени будет запущен процесс вакцинации», – констатировал Аслан Бжания.

Президент сообщил, что ковид-больных обслуживает медицинский персонал в количестве 371 человек. Для них государство предусмотрело надбавки к зарплатам в размере 54 млн рублей.

«Понимаем, что это небольшие деньги, но и возможности государства тоже небольшие. Низкий поклон и большая благодарность врачам, которые имеют ежедневный непосредственный контакт с этим заболеванием. Мы понимаем, что люди устали, им приходится работать на износ, но иначе у нас не получается. Придется нам всем это пережить», – отметил президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.