ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Джопуа Беслан Суликович 1983 г.р. задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гулрыпшскому району в ходе проведения профилактических мероприятий на посту ГАИ «Мачара». Гражданин в своем автомобиле перевозил револьвер с боеприпасами к нему. Как установлено экспертами, изъятое в ходе осмотра автомобиля гражданина Джопуа оружие, технически исправно и к производству выстрелов пригодно.

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. В отношении жителя с. Члоу Очамчырского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Джопуа Б. С по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА проводит группа дознания ОВД по Гулрыпшскому району. Последний отпущен под подписку о невыезде.

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД РА и УУМ МОБ УВД по Гагрскому району совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы и представителями Администрации Гагрского района провели проверку деятельности предприятий общественного питания в г. Гагра и Гагрском районе.

По результатам проведенной проверки составлены акты обследования и вынесены постановления о прекращении функционирования шести объектов.

Это два кафе, расположенные по проспекту Ардзинба в г. Гагра – «ROLL&BURGS» и «Русалочка», столовая № 1 по улице Демерджипа, кафе «Жемчужина» по улице Абазгаа, а так же кафе и апацха в поселке Бзыбь.

В ходе проверки установлено, что большинство общественных заведений посетителей не принимают, работают только на вынос, а многие вовсе закрылись.

Предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране сотрудниками МВД Абхазии проводятся системно. Эта работа направленна на выявление нарушений ограничительных мер, введенных на территории Республики.

Об этом сообщает сайт МВД РА.