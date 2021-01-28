ПОЖАРЫ В ОЧАМЧЫРСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ

Сигнал о природном пожаре поступил в МЧС Абхазии в 16 часов 50 минут. Огонь распространялся в предгорье, что существенно затрудняло работу пожарных, исключив возможность использования спецтехники.

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. Возгорание сухостоя и подлеска произошло на 24-м километре объездной дороги в г. Гагра. Общая площадь возгорания составила 30 гектаров.

Сотрудники ПСО по охране Гагрского района по большей части тушили пламя вручную. Были задействованы три пожарных и одно спасательное отделение. Пожар локализован и потушен. Угрозы жилому сектору не было.

Локальные возгорания сухостоя были также отмечены в селах Мыку и Маркула Очамчырского района. Всего на площади около 10 га.

Усилиями сотрудников ПСЧ по охране Очамчырского района в составе трех пожарных расчетов данные возгорания также локализованы и полностью ликвидированы.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.