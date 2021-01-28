РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНЕРОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

И.о. начальника УВД г. Сухум Астамур Хагуш сообщил, что на рейдовых мероприятиях, совместно с сотрудниками СУЭС и представителями Администрации города, в период с 23 по 26 января выявлено около 30 незаконных ферм по добыче криптовалюты.

«Каждый день проводятся мероприятия по установлению, выявлению и отключению от электросети майнеров. Повторные подключения не выявлены. Провели посписочно как подворовые, так и поквартирные обходы. На момент проверки фермы не выявлены. За период времени с 23 по 26 января отключено более 1000 аппаратов. Убедительная просьба к жителям города Сухум отнестись к данному вопросу с максимальной ответственностью, просим всех отключить свои фермы во избежание перезагрузок электросетей», – сказал Астамур Хагуш. Беслан Эшба поручил отрабатывать также информацию, поступающую из разных источников, и продолжить мероприятия по исполнению распоряжения президента. Он заметил, что по данным на вечер 26 января, предоставленным «Черноморэнерго», на 11,2 мегаватт снизилось потребление электроэнергии в Сухуме.

«В первые дни работы, когда оперативный штаб только приступил к выявлению криптоферм, было сокращение на 2 мегаватта, после первого заседания штаба – на 8,6 мегаватт, и вот уже на вчерашний вечер – 11,2 мегаватт. Это существенное сокращение. Те контрольные цифры, на которые мы вышли за эти дни, необходимо сохранить. Я хочу, чтобы все правильно поняли: никто не преследует тех, кто что-то начал добывать, но на сегодняшний день в стране действуют ограничения и их надо придерживаться. Контроль и учет расходования электроэнергии, установка приборов учета должны быть главным вопросом и в будущем. Мы сегодня не получили бы ту ситуацию, которая есть, если бы эта задача была бы решена. Как показала практика, результат держится очень ограниченное время, поэтому надо решать вопрос комплексно», – сказал мэр. Замглавы, руководитель энергетической комиссии при Администрации Леон Кварчия рассказал, что на совещании с руководством СУЭС и приглашенными извне специалистами был обсужден предварительный проект и предложена предварительная схема учета и отпуска электроэнергии.

«Необходимо отметить, что проект будет достаточно капиталоемким, но в любом случае предложение будет сформировано. Каким образом финансировать проект, будет приниматься специальным решением, – сказал он. – Руководители домоуправлений совместно с сотрудниками УВД и СУЭС осуществляют обход домовладений или тех объектов, которые вызывают подозрения на наличие незаконного оборудования для добычи криптовалюты. Есть определенные результаты. Естественно, работа должна быть усилена и продолжена в том же режиме. Вчера сотрудники отдела муниципального имущества и приватизации объехали объекты муниципальной собственности, которые находятся в аренде. Оборудование по добыче криптовалюты было на одном объекте. Оно отключено и на текущий момент не функционирует, демонтировано. Можно сказать, что на объектах, принадлежащих Администрации города Сухум и находящихся в аренде, на текущий момент подобного оборудования нет».

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия отметил, что нагрузки на сети, которые удалось снять за время работы оперативного штаба, были существенными. «Нагрузки, которые на сегодняшний день у нас зафиксированы, отслеживаем, знаем направление, в котором нужно искать. Есть пару фидеров, которые показали рост нагрузок в ночное время, что характерно для майнеров, мы отработаем по ним тоже. Вчера, по указанию мэра, начали отрабатывать трехфазные подключения по улице Титова. Обнаружили частные дома, которые были подключены к трехфазному электроснабжению без соответствующих приборов учета по расходу электроэнергии. Отключили их. Остался еще один объект, который был опечатан, но доступа к нему нет и мы только обесточили и опечатали его. Думаю, в скором времени появится владелец и у нас будет возможность осмотреть, что у него внутри помещения. Работа идет постоянная», – сказал Джинджолия.

Инспектор Энергонадзора Саид Куджба сообщил, что бригада департамента выехала на улицу Черкесская и обошла все частные дома, чтобы выявить трехфазные подключения.

«В одном доме было обнаружено три оборудования, в другом доме – два. В третьем доме увидели, что подходят три фазы незаконного подключения, но хозяев не было, и мы не смогли попасть во двор. По факту мы не знаем, там находится оборудование или нет. Дальше будем работать», – сказал Куджба. «Хочу попросить вас усилить работу. Правильную работу сейчас ведет СУЭС, выявляет незаконные подключения. Когда нет необходимости тому или иному домовладению или строению иметь три фазы, они должны быть отключены», – сказал мэр.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.