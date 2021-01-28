УМЕР ВАСИЛИЙ ЦАРГУШ

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. На 83 году ушел из жизни Василий Михайлович Царгуш – Народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, композитор, этнограф, художественный руководитель и главный дирижер Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

«Василий Михайлович автор хоровых и камерно-вокальных сочинений, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. В своих произведениях ему удалось отразить историю нашего народа – его своеобразие, силу, идеи, мысли. Василию Михайловичу присвоено звание «лауреата Государственной премии им.Д.И.Гулиа» за произведения: кантата «О трех героях», «Память о погибших», «Мать Абхазия».

Василий Михайлович возглавлял Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии, который являлся визитной карточкой абхазского искусства более 50 лет. За годы руководства Василия Михайловича ансамбль приобрел международную известность, посетив с концертами страны Европы, Африки, Южной Америки, Турции и др.

Василий Царгуш обладал редким талантом и профессионализмом, способствуя популяризации музыкального наследия и лучших танцевальных традиций Абхазии.

Со свойственной ему ответственностью, на профессиональном уровне воспитал не одно поколение певцов и танцоров.

Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Михайловича», – отмечается в соболезновании.