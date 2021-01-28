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Абхазия Информ

276 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19 ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 28 января 2021 20:32
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276 ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19 ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 519 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 56 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале 27 января скончался мужчина 1937 года рождения. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция, также у него была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 34, в российском военном госпитале в Сухуме – 47 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11411 человек. 168 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.



Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 января 2021 20:41

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