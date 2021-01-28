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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАВАДОМ ШЕХРИА

Новости Четверг, 28 января 2021 20:48
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Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Абхазии Даур Кове встретился с президентом «BACP», президентом МОО «Землячество Пакистанцев в России», заместителем председателя «Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном» Джавадом Рахманом Шехриа.

В ходе встречи стороны обсудили возможности установления культурных, торговых и социально-экономических связей, а также перспективы сотрудничества между Абхазией и Пакистаном в различных областях.

Глава МИД Абхазии выразил готовность в содействии установлению деловых контактов между двумя странами.

Об этом сообщает сайт МИД РА.



Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 28 января 2021 20:49

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