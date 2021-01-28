ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАВАДОМ ШЕХРИА

Сухум. 28 января 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Абхазии Даур Кове встретился с президентом «BACP», президентом МОО «Землячество Пакистанцев в России», заместителем председателя «Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном» Джавадом Рахманом Шехриа.

В ходе встречи стороны обсудили возможности установления культурных, торговых и социально-экономических связей, а также перспективы сотрудничества между Абхазией и Пакистаном в различных областях.



Глава МИД Абхазии выразил готовность в содействии установлению деловых контактов между двумя странами.

Об этом сообщает сайт МИД РА.





