АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ЗОЛОТОГО» ПАРЛАМЕНТА

«Ваш состав парламента в свое время принимал судьбоносные решения для народа Абхазии, для нашей государственности. Я рад, что у меня есть возможность общаться с вами и с учетом вашего опыта для меня важно знать вашу точку зрения на те процессы, которые у нас происходят, на то, как сделать так, чтобы мы выбрали правильный политический и экономический курс для достижения целей по укреплению абхазской государственности и повышению качества жизни наших граждан, чтобы мы считались крепким состоявшимся государством», – сказал Аслан Бжания открывая встречу.

Глава государства рассказал о самых актуальных проблемах жизнедеятельности страны, а также о том, как руководство решает и намерено их решать – энергетика, пандемия, образовательный процесс, развитие экономики, взаимоотношение с Россией и др.

Аслан Бжания пояснил кадровые решения при формировании Кабинета министров. Он рассказал о мотивах, которыми он руководствовался при этом.

«Извечная проблема – это разделение нашего общества на несколько политических лагерей. Она нам мешала и мешает по сей день, поэтому было принято решение многих руководителей прежнего состава с учетом их опыта и неплохих показателей, которые они демонстрировали, оставить в составе правительства. Сегодня у нас в органах исполнительной власти работают больше половины тех, кто работали с бывшим президентом. Это было сделано осознано. Восемь месяцев работы показали, кто и как справляется с возложенными обязанностями. В ближайшее время по итогам года я обязательно буду корректировать состав правительства. Есть люди, которые справились, есть те, кому не удалось справиться с задачами, возложенными на них», – заявил президент.

Глава государства заострил внимание на проблеме, сложившейся в энергетической отрасли.

«Сегодня невозможно качественно и круглосуточно обеспечить наше население электроэнергией. Это очень важный и волнующий всех вопрос», – подчеркнул он.

Аслан Бжания рассказал о ремонте ИнгурГЭС, об объемах перетока из РФ и о том, сколько электроэнергии незаконно расходуется на производство криптовалют.

Президент сообщил о принимаемых руководством страны мерах по преодолению энергетического кризиса и направленных в парламент законопроектах, предусматривающих ужесточение мер в отношении нарушителей, занимающихся незаконной добычей криптовалют.

Глава государства выразил надежду, что парламентарии примут решение по нему.

«Эти действия помогут решить одну проблему в энергетике и пройти период, пока Абхазия получает переток электричества из РФ, но комплекс проблем эти меры не решат. Проблема энергетики имеет давние корни: по подсчетам специалистов, в эту отрасль необходимо вложить около 21 млрд рублей», – сказал А. Бжания.

Президент рассказал о плане гармонизации отношений с РФ, который вытекает из Договора о сотрудничестве 2014 года.

«Там как раз отражены и вопросы энергетики. Согласно документу, Российская Федерация оказывает нам помощь в плане привлечения инвестиций в энергетическую отрасль для обеспечения энергетической безопасности. Этот проект, с одной стороны – государственный, а с другой – коммерческий. Мы, наверно, пойдем по пути государственно-частного партнерства, но нам придется принимать не очень популярные решения. Не обойтись и без повышения тарифа на свет. То, что проблемы откладывались, не принимались кардинальные необходимые решения, и привело к сегодняшнему дню», – сказал президент.

Что касается пандемии коронавируса, глава государства отметил, что бюджет 2020 года недополучил из-за этого около 1 млрд рублей, тем не менее, на борьбу с COVID-19 было выделено 260 млн рублей. Кроме того, существенную помощь государству оказали бизнесмены, диаспора, РФ, международные организации.

«Я очень сопереживаю всем семьям, я и сам переболел этой болезнью. Мы стараемся ситуацию держать под контролем. Создано более 500 койко-мест, отремонтированы здания, приобретен компьютерный томограф, у нас 77 аппаратов ИВЛ, еще больше концентраторов, мы расширили возможности нашей лаборатории, организовали еще одну линию. Тем не менее, проблема все еще остается острой», –сказал он.

Говоря о возможном возобновлении учебного процесса, Аслан Бжания заявил, что несмотря на некоторый спад количества заболевших, пришлось продлить ограничительные меры. Он также отметил и проблему в самом образовательном процессе. По словам президента, в понедельник, 1 февраля состоится заседание правительства, где будет принято решение по этому вопросу.

Далее он остановился на вопросах внешней политики, в частности, реализации статей Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года.

Встреча длилась около трех часов. В ходе диалога были озвучены различные предложения и пожелания.

«Ваш состав по праву называется золотым. Я с удовольствием приму от вас и замечания, и критику. Тот опыт, которым вы обладаете, уникален и было бы замечательно, если бы вы еще многие годы работали на нашу государственность. Я хотел бы проводить регулярные встречи с вами. Мы продумаем формат регулярных контактов», – сказал Аслан Бжания.

Депутаты парламента поблагодарили главу государства за приглашение и за проявленный интерес к их мнению.

«Вы первый президент, кто пригласил наш состав на такую встречу», – сказал Олег Дамениа.

Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель Администрации президента Алхас Квициниа.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.