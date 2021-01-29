ПРЕЗИДЕНТ ТПП: АБХАЗИЯ И ПАКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

Приветствуя гостей, Тамила Мерцхулава подчеркнула, что несмотря на ограничительные карантинные меры, вызванные распространением коронавирусной инфекцией, представитель Пакистана приехал в Абхазию с дружественным визитом, для выстраивания партнерских взаимоотношений и ускорения реализации возможных совместных проектов.

«Абхазия и Пакистан заинтересованы в расширении деловых связей. Одна из основных причин отсутствия взаимодействия – дефицит информации у предпринимателей обеих стран о правилах ведения бизнеса и данных о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Абхазии и Пакистана, а также сложная логистика и отсутствие товарооборота между ними», – констатировала президент ТПП.

Она напомнила, что сегодня мировой товарооборот нестабилен и подвержен кризисным явлениям в экономике. Но, несмотря на это, Абхазия осуществляет торговые отношения с более чем 30 странами. Этому способствуют достигнутые межправительственные соглашения по разным направлениям и в первую очередь – с главным стратегическим и торговым партнером в лице Российской Федерации, которая во многом помогает республике. И, что немаловажно, это абхазские предприниматели, несмотря на все препоны, самостоятельно ведут переговоры по заключению договоров на долгосрочной и взаимовыгодных условиях, при посредничестве ТПП РА и профильных министерств.

«Наша работа направлена не только на объединение предпринимательского сообщества, но и поддержку участников ВЭД, местных производителей, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций, которые могут повлиять на развитие экономики нашей страны. Более того, инвестиционное сотрудничество позволит иметь сбалансированные и устойчивые двусторонние торгово-экономические отношения с зарубежными партнерами», – считает Тамила Мерцхулава.

Президент ТПП подробно рассказала гостю из Пакистана о возможностях палаты в организации разного рода мероприятий, о взаимодействии с территориальными торгово-промышленными палатами России и зарубежья, об состоявшихся бизнес-миссиях и участие организации в международных проектах.

Говоря о схожести двух стран Тамила Мерцхулава отметила, что и в Пакистане, и в Абхазии импорт доминирует над экспортом. В тоже время, Пакистан входит в десятку крупнейших поставщиков мандаринов, а Абхазия заняла свою нишу на российском рынке и абхазские мандарины пользуются высоким спросом у российского покупателя, свидетельством тому стал высокий показатель по объему экспорта цитрусовых в РФ.

Президент палаты констатировала, что в Пакистане хорошо развиты аграрный сектор – есть большой потенциал в области поставок сельхоз и животноводческой продукции, текстильная промышленность, программное обеспечение, производство медицинского оборудования, экспортируется фармацевтическая продукция и многое другое. В туристическом плане, страна интересна множеством уникальных природных достопримечательностей, впечатляющей архитектурой, современными городами.

«Я думаю, что есть много направлений, которые могли бы позволить нам выстраивать двустороннее сотрудничество на долгосрочной основе. Мы предлагаем вам наши деловые контакты, обмен интересующей предпринимательскую среду оперативной информацией. Мы готовы работать с предпринимателями обеих стран, проводить деловые мероприятия при посредничестве пакистанских коллег как внутри Абхазии, так и организовать ряд деловых миссий в вашу интересную страну. И, конечно же, мы вместе должны думать о том, чем мы можем быть полезны друг другу», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

В свою очередь г-н Джавад Рахман Шехриа выразил благодарность руководству ТПП за теплый прием.

«Для меня это очень важная встреча. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Абхазии, в том числе в области проведения деловых мероприятий. Считаю необходимым и выражаю готовность оказывать содействие в развитии двусторонних торгово-экономических отношений», – отметил президент БиЭйСиПи.

Он согласился с мнением президента ТПП, что международная ситуация в геополитике, экономике и культурной сфере изменилась за последнее время. На данный момент руководство многих стран рассматривают возможность, как поменять свой подход к международным отношениям.

«Вы подчеркнули, что есть определенная схожесть между народом Абхазии и Пакистана. Вчера мы обсуждали целый ряд проектов, в которых мы могли бы принять участие и был подписан меморандум между инвестиционным агентством Абхазии и БиЭйСиПи. Так же вчера прошла встреча с министром иностранных дел, на которой мы обсудили несколько вопросов представляющих взаимный интерес. Мы надеемся, что вопросы, которые мы обсуждали, мы сможем воплотить в жизнь и увидеть какие они принесут результаты», – констатировал г-н Джавад Шехриа.

Далее участники встречи обсудили пути расширения делового сотрудничества между двумя странами. В частности, речь шла о создании совместных абхазо-пакистанских предприятий при участии Госинвестагенства РА, создании дорожной карты дальнейшего взаимодействия, проведении выставки пакистанских производителей в Абхазии, а также возможность участия абхазских предпринимателей в выставках в Пакистане.

Встреча завершилась подписанием Соглашения о сотрудничестве между ТПП РА и Ассоциацией содействия по установлению деловых связей с Пакистаном «ВАСР» (БиЭйСиПи).

С абхазской стороны в мероприятии приняли участие директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Илона Лакербая, начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД РА Джемал Бганба и помощник президента ТПП Ия Габуния.