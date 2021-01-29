АБХАЗСКИЕ ТОМАТЫ – ОДНА ИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 29 января 2021. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия с 2019 года на постоянной основе проводит паспортизацию производственных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики. При этом преследуется две основные цели: усовершенствование процесса сертификации происхождения товаров, экспортируемых из республики, и дальнейшее продвижение предприятий и производимой продукции на внешний рынок.

В январе 2021 года специалисты Управление сертификации деловой информации консультации и предпринимательства ТПП посетили три тепличных хозяйства по выращиванию томатов в Очамчырском и Гулрыпшском районах.

В Абхазия созданы пять тепличных хозяйств по выращиванию томатов – это общества с ограниченной ответственностью «Фруктис» (2013 г.), «Наш Продукт» (2016 г.), «Кындыг-агро» (2016 г.), «Аваи-Агро» (2016 г.) и открытое акционерное общество «Эдель» (2015 г.).

По состоянию на январь 2021 года функционируют три тепличных хозяйства – «Эдель», «Фруктис» и «Наш Продукт». Все они члены ТПП Абхазии.

Два тепличных хозяйства являются как производителями продукции, так и экспортерами готовой продукции, а «Наш Продукт» в данный момент работает исключительно на внутренний рынок. По словам руководителей этих хозяйств, все необходимое сырье и материалы закупаются в Турции.

В каждой теплице работает от 14 до 30 человек. При необходимости привлекается наемная рабочая сила из местного населения. Период работы тепличных хозяйств одинаковый – сезонный: с начала осени и до конца весны.

Специалисты ТПП побывали в тепличном хозяйстве «Фруктис», которое располагается в селе Аракич, Очамырского р-на. В теплице, Теплица площадью 2 га представляет собой конструкцию из поликарбоната. В ней выращивают томаты двух сортов – «Пинк парадайз» (25 тыс. корней) и «Лидертом» (5 тыс. корней).

«Пинк парадайз» представляет собой гибрид, выведенный усилиями селекционеров из Японии. Неприхотливость в уходе и насыщенный розовый оттенок плодов делают его достаточно популярным среди дачников. Это столовый сорт помидоров, плоды достаточно крупные, вес отдельных экземпляров до 200 г. Стандартный вес в пределах 150 г. Урожайность сорта невысокая и составляет около 4 кг с одного м2. Томаты можно возделывать в парниках и при наличии благоприятных погодных условиях на открытом грунте.

Средняя масса томатов сорта «Лидертом» – 70-100 г, мякоть мясистая, кожица прочная, во вкусе преобладает сладость. Сроки созревания ранние – через 95-110 дней от всходов. С одного м2 при благоприятных условиях собирают 5-8 кг. Преимущество сорта: раннеспелость, дружное созревание, отличная всхожесть, холодоустойчивость.

По словам директора хозяйства Джамала Званба, предполагаемый общий объем урожая при благоприятных условиях составит около 250 тонн: «Пинк парадайз» до 200 тонн и «Лидертом» – 50 тонн.

Далее сотрудники палаты посетили тепличное хозяйство «Наш продукт» в селе Бабушаре, Гулрыпшского р-на. Теплица представляет собой сооружение из полиэтилена. На территории хозяйства располагаются два склада, рассадочная теплица площадью 500 м2, жилая зона с кухней и КПП.

На сельхозугодиях общей площадью в один га выращивают томаты сорта «Пинк Парадайз» (ожидаемый объем урожая 40 тонн) и огурцы сорта «Атлет» (до 150 тонн). Директор хозяйства Леван Авидзба сообщил, что в открытом грунте выращивается клубника сорта «Рубигем» (ожидаемый объем 50 тонн).

На данный момент самое крупное функционирующее тепличное хозяйство в Абхазии – это ОАО «Эдель» площадью 4 га. Оно представляет собой конструкцию из поликарбоната и располагается в селе Кындыг, Очамчырского района.

В теплице выращивают томаты двух сортов «Пинк парадайз» (60 тыс. корней) и «Лидертом» (15 тыс. корней). Руководит хозяйством репатриант Мустафа Сельчук Маршан.

В 2021 году ОАО «Эдель» заключило договор о поставках и оказании услуг с ООО «Абхазские мандарины», которое является главным экспортером томатов в РФ. По словам специалистов, абхазские томаты пользуются спросом у российских покупателей.

Стоит отметить, что сначала 2021 года ТПП Абхазии выдала сертификаты происхождения товара по форме СТ-1 фирмам экспортерам на общий объем 32 151 кг.

Об этом сообщает сайт ТПП РА.