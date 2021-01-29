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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Новости Пятница, 29 января 2021 19:35
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Сухум. 29 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями научной и творческой интеллигенции. 

Обсуждались различные актуальные вопросы, волнующие общество.

Глава государства отметил важность проведения подобных встреч для того, чтобы выстроить эффективный диалог между государством и обществом.

 

Он коротко изложил существующее положение дел в стране, и пути входа из нынешней ситуации.

Основным вопросом обсуждения стала государственная идеология и «национальная идея» страны.

«Понимаю, что в двух-трех словах это сложно выразить. Национальная идея нашей страны состоит в укреплении нашего независимого государства и сохранения нашего этноса, нашей  культуры. Но если у каждого из вас есть свое мнение по поводу дополнения к вопросу о национальной идее или же различные мероприятия, которые необходимы для укрепления нашей идеологии, я готов выслушать», – отметил президент.  

Аслан Бжания также попросил у представителей интеллигенции выразить свое мнение и рекомендации по поводу актуальных тем, происходящих на данный период в республике.

«Такие встречи мы будем проводить регулярно, чтобы совместно решать многие отраслевые проблемы нашей стране», – заявил президент.

Он подчеркнул, что именно научно-творческая интеллигенция в существующих сложных реалиях должны сыграть свою роль. 

Известные деятели культуры, науки и искусства обратились к главе государства с рядом предложений и просьб. В частности, они касались возобновления учебного процесса, открытия учреждений культуры.

Президент пообещал максимальное содействие в решении вопросов, с учётом озвученных предложений .

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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