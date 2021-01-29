ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11469 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 29 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 484 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, у 110 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента. Мужчина 1960 года рождения, основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Пациент скончался 27 января.
Мужчина 69 лет, диагноз новая коронавирусная инфекция, также у мужчины была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент скончался 28 января.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Ткуарчалской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 36, в российском военном госпитале в Сухуме – 47 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11469 человек. 170 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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