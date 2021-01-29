ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11469 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 484 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, у 110 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести.