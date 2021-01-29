ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

22 января на совещании президента глава государства поставил задачу в течение недели снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года, плюс 5%.

С ухум. 29 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с членами городских и районных оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют. В оперштабы также вошли представители РУП «Черноморэнерго», генеральной прокуратуры и МВД.

Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш проинформировал о снижении нагрузки на 17,2 мегаватт, и об отключении 32 ферм.

На 8 мегаватт снижено потребление электроэнергии в Гудаутском районе, отключены 37 ферм. Первый заместитель главы Администрации района Валерий Авидзба сообщил, что за этот период не было веерных отключений.

По информации главы Администрации Очамчырского района Станислава Амичба, в районе отключены 43 фермы, нагрузка снижена на 18,9 магаватт.

В Сухумском районе выявлено 32 объекта, нагрузка снижена на 6 мегаватт.

Константин Пилия представил данные о положении дел в Галском районе – отключены четыре фермы и 13 аппаратов в частных домах и участках.

В Гулрыпшском районе отключены 20 криптоферм, нагрузка снижена на 10,6 мегаватт.

В Ткуарчалском районе обесточены 11 криптоферм, снижена нагрузка на 5,7 мегаватт.

Мэр Сухума Беслан Эшба сообщил, что в столице отключены 49 криптоферм, нагрузка снижена на 15,8 мегаватт.

Глава государства поручил продолжить работу по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, не снижая интенсивности. Он подчеркнул, что выход из сложившегося кризиса может быть только один – слаженная работа всех ответственных структур.

«Я приеду неожиданным образом в каждый район по всем адресам, где были обнаружены фермы. Если отчеты глав администраций районов не будут совпадать с увиденным, то вы будете сильно огорчены последствиями», – сказал президент.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.