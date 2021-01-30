ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН
Сухум. 30 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Администрации Очамчырского района с членами районного оперативного штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, в ходе которого главе государства представили список отключённых ферм.
Президент вновь обратил внимание на необходимость стабилизации ситуации по снижению объёмов потребления электроэнергии.
«В противном случае все ответственные руководители получат строгий выговор, а ещё через неделю будут уволенные», – заявил А.Бжания.
По информации энергетиков, в настоящее время отключения электроэнергии в Очамчырском районе минимальные.
ххх
Затем Аслан Бжания посетил перепадную ГЭС-1.
Глава государства интересовался принципами работы различных узлов и агрегатов, осмотрел плотину, машинный и диспетчерский зал, ознакомился с принципами работы гидротехнического и электротехнического оборудования.
ххх
В ходе рабочей поездки по Восточной Абхазии Аслан Бжания побывал на подстанцию 220 кВт Ткуарчальской ГРЭС.
Главе государства рассказали о техническом состоянии подстанции и проводимых здесь работах.
С целью решения ряда вопросов президент дал поручения, которые взяты на контроль руководством РУП «Черноморэгерго».
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Последнее от Super User
- ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11469 ЧЕЛОВЕК
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
- АБХАЗСКИЕ ТОМАТЫ – ОДНА ИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
- ПРЕЗИДЕНТ ТПП: АБХАЗИЯ И ПАКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ