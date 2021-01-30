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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Новости Суббота, 30 января 2021 16:26
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 30 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в Администрации Очамчырского района с членами районного оперативного штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют, в ходе которого главе государства представили список отключённых ферм.

Президент вновь обратил внимание на необходимость стабилизации ситуации по снижению объёмов потребления электроэнергии.

«В противном случае все ответственные руководители получат строгий выговор, а ещё через неделю будут уволенные», – заявил А.Бжания.

По информации энергетиков, в настоящее время отключения электроэнергии в Очамчырском районе минимальные.

 ххх

Затем Аслан Бжания посетил перепадную ГЭС-1.

Глава государства интересовался принципами работы различных узлов и агрегатов, осмотрел плотину, машинный и диспетчерский зал, ознакомился с принципами работы гидротехнического и электротехнического оборудования.

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ххх 

В ходе рабочей поездки по Восточной Абхазии Аслан Бжания побывал на подстанцию 220 кВт Ткуарчальской ГРЭС.

Главе государства рассказали о техническом состоянии подстанции и проводимых здесь работах.

С целью решения ряда вопросов президент дал поручения, которые взяты на контроль руководством РУП «Черноморэгерго».

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Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 30 января 2021 16:37

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