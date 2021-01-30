На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 30 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 51 из них.

В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента. Мужчина 87 лет. У него была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония. Пациент скончался 29 января.

Женщина 1931 года рождения. Диагноз новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка скончалась 29 января.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Ткуарчалской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 34, в российском военном госпитале в Сухуме – 43 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11520 человек. 172 летальных случая. Выздоровели 9820 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.