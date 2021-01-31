 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НАУРУ

Новости Воскресенье, 31 января 2021 12:04
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НАУРУ

Сухум. 31 января 2021. Абхазия-Информ. Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия направил сердечные поздравления Спикеру Парламента Республики Науру Маркусу Стивену в связи с Днем независимости Республики Науру.

Обращаясь к Маркусу Стивену Валерий Кварчия, в частности, сказал:

«День провозглашения независимости Республики Науру – 31 декабря 1968 года – является важнейшей исторической датой для народа Вашей страны.

За прошедшие годы граждане Науру прошли большой путь государственного строительства. Республика Науру является членом Организации Объединенных наций, активно участвует в международных внешнеполитических процессах, последовательно решает свои задачи в сфере социально-экономического развития.

Народ Республики Абхазия высоко ценит решительный шаг руководства Республики Науру, признавшего суверенитет и независимость Республики Абхазия 15 декабря 2009 года. Мы уверены в дальнейшем укреплении отношений доверия, высокого уважения и дружбы, сложившихся между Республикой Абхазия и Республикой Науру.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия также подтверждает неизменность своего курса на развитие всестороннего сотрудничества с Парламентом Республики Науру».

Валерий Кварчия пожелал Маркусу Стивену, депутатам gарламента и всему народу Республики Науру здоровья, благополучия, успехов в работе на благо своего государства и счастья.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 31 января 2021 12:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 172 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.