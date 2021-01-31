ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НАУРУ

«День провозглашения независимости Республики Науру – 31 декабря 1968 года – является важнейшей исторической датой для народа Вашей страны.

Обращаясь к Маркусу Стивену Валерий Кварчия, в частности, сказал:

Сухум. 31 января 2021. Абхазия-Информ. Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия направил сердечные поздравления Спикеру Парламента Республики Науру Маркусу Стивену в связи с Днем независимости Республики Науру.

За прошедшие годы граждане Науру прошли большой путь государственного строительства. Республика Науру является членом Организации Объединенных наций, активно участвует в международных внешнеполитических процессах, последовательно решает свои задачи в сфере социально-экономического развития.

Народ Республики Абхазия высоко ценит решительный шаг руководства Республики Науру, признавшего суверенитет и независимость Республики Абхазия 15 декабря 2009 года. Мы уверены в дальнейшем укреплении отношений доверия, высокого уважения и дружбы, сложившихся между Республикой Абхазия и Республикой Науру.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия также подтверждает неизменность своего курса на развитие всестороннего сотрудничества с Парламентом Республики Науру».

Валерий Кварчия пожелал Маркусу Стивену, депутатам gарламента и всему народу Республики Науру здоровья, благополучия, успехов в работе на благо своего государства и счастья.