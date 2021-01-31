ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ

В Республике Абхазия высоко ценят дружественные отношения, сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами. С теплотой вспоминаю свой визит в Науру в январе 2018 года для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50 –летней годовщине со Дня Независимости вашей Республики. Убежден, что благодаря совместным усилиям, отношения между нашими государствами, имеющими большой потенциал, будут и впредь укрепляться в духе политического взаимодоверия и уважения».