ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ
Сухум. 31 января 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил президента, министра иностранных дел Республики Науру Лайнела Роуен Эйнгимеа с Днём независимости Республики Науру.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Этот день является важной датой в новейшей истории Науру. Он знаменует собой начало нового этапа в становлении вашего государства.
В Республике Абхазия высоко ценят дружественные отношения, сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами. С теплотой вспоминаю свой визит в Науру в январе 2018 года для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50 –летней годовщине со Дня Независимости вашей Республики. Убежден, что благодаря совместным усилиям, отношения между нашими государствами, имеющими большой потенциал, будут и впредь укрепляться в духе политического взаимодоверия и уважения».