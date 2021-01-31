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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ

Новости Воскресенье, 31 января 2021 12:15
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ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ

Сухум. 31 января 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове поздравил президента, министра иностранных дел Республики Науру Лайнела Роуен Эйнгимеа с Днём независимости Республики Науру.

В поздравлении, в частности, говорится: 

«Этот день является важной датой в новейшей истории Науру. Он знаменует собой начало нового этапа в становлении вашего государства.

В Республике Абхазия высоко ценят дружественные отношения, сложившиеся за годы сотрудничества между нашими государствами. С теплотой вспоминаю свой визит в Науру в январе 2018 года для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50 –летней годовщине со Дня Независимости вашей Республики. Убежден, что благодаря совместным усилиям, отношения между нашими государствами, имеющими большой потенциал, будут и впредь укрепляться в духе политического взаимодоверия и уважения».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 31 января 2021 12:21

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