ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю с Днем независимости Республики Науру.

Народ Абхазии, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости и подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять своё неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом дружественной Республики Науру радость этого национального праздника.

За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всего комплекса двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Глубоко убежден, что для этого существует весь необходимый потенциал»,- отмечается в поздравительном адресе.

Аслан Бжания пожелал народу Республики Науру благополучия и процветания.