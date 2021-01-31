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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Воскресенье, 31 января 2021 13:42
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НАУРУ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 31 января 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил президента Республики Науру Лианела Роуен Энгимея с Днём независимости.

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю с Днем независимости  Республики Науру.

Народ Абхазии, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости и подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять своё неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом дружественной Республики Науру радость этого национального праздника.

За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всего комплекса двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Глубоко убежден, что для этого существует весь необходимый потенциал»,- отмечается в поздравительном адресе. 

Аслан Бжания пожелал народу Республики Науру благополучия и процветания.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 31 января 2021 13:48

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