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Абхазия Информ

УБИЙСТВО НА НАБЕРЕЖНОЙ НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Новости Понедельник, 01 февраля 2021 16:43
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УБИЙСТВО НА НАБЕРЕЖНОЙ НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии прокомментировало заявление лидера оппозиции А.А. Ардзинба по поводу убийства на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года.

В комментарии говорится:

«Следственно-оперативная группа по расследованию убийства троих граждан 22.11.2019 г. в г. Сухуме на набережной Махаджиров работает под личным контролем президента Абхазии. Уголовное дело, возбужденное 22 ноября 2019 года прокуратурой г. Сухум по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в настоящее время в производстве Генеральной прокуратуры РА.

Оперативные поручения по расследованию уголовного дела производит МВД РА совместно с СГБ РА. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны ряд лиц, подозреваемых по уголовному делу по факту убийства Шамба А. Л., Авидзба А. Х. и Акиртава Д. Ю., а также покушении на убийство нескольких лиц имевшего место 22 ноября 2019 года в г. Сухум на набережной Махаджиров.

Информация о ходе расследования и производстве оперативно-розыскных мероприятий представлена широкой общественности на официальных сайтах Генеральной прокуратуры и МВД Абхазии.

На какие источники ссылается гражданин Ардзинба А. А., утверждая, что президент страны не интересуется ходом расследования резонансных преступлений – неизвестно. Данное заявление не соответствует действительности, чем могут воспользоваться деструктивные силы для обострения политической ситуации в республике».

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 февраля 2021 16:49

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