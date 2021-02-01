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Абхазия Информ

ПРОВЕРЕНО БОЛЕЕ 350 МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ

Новости Понедельник, 01 февраля 2021 16:50
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ПРОВЕРЕНО БОЛЕЕ 350 МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии, всю прошедшую неделю в городах и районах республики проводились масштабные рейды. Сотрудниками МВД совместно с представителями оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют отключены действующие устройства, так же проверены ранее закрытые объекты.

В ходе проведения проверок в Гагрском районе отрезаны от энергоснабжения установки по добыче криптовалют в Гагре и Пицунде, в п. Цандрипш, Бзыбском ущелье, в селах Псахара и Алахадзы.

Произведен демонтаж силовых кабелей, подающих электроэнергию на крипто-фермы в селах Дуриш, Лыхны, Хипста, Отхара Гудаутского района, так же обесточены расположенные в частных домовладениях майнинг-установки в селах Абгархук, Бармыш, Аацы, Ачандара и Приморское.

В Сухумском районе крипто-фермы обнаружены в селах Гумиста, Баслата, Шрома, Нижняя и Верхняя Эшера, Яштуха, Акапа и Гума, размещаемые как на территории коммерческих предприятий, так и в частном секторе.

На последующий контроль взяты более 50 отключенных крипто-ферм в столице. Так же проведена проверка на предмет наличия действующих майнинг-устройств в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов, исследовано порядка 45 адресов.

При проведении рейдовых мероприятий в Гулрыпшском районе отключены от энергосети майнинг-объекты в селах Мярхаул, Багмаран, Бабышара, Дранда, Мачара и Уарча.

В целях снижения потребления электроэнергии в Очамчырском районе отрезаны силовые кабели, питающие электричеством частные майнинг-фермы в селах Маркула, Ачгуара, Река, Атара, Джгерда, Мыку, Кутол, Кындыг, Пакуаш, Елыр, Тоумыш, Лашкиндар и непосредственно в Очамчыре. На территории заводов, фабрик и коммерческих предприятий в селах Пакуаш, Кындыг и в 9-м районе г. Очамчыра демонтированы кабели питания трансформаторов, а электрические рубильники опечатаны.

В Ткуарчалском и Галском районах при проверке ранее отключенных объектов нарушений не выявлено. Системно проводится предупредительно-профилактическая работа по недопущению незаконных подключений к сетям электропередачи и в частном секторе.

В результате проводимых мероприятий снижение потребления электроэнергии составило более 64 Мегаватт. Работа действующих крипто-устройств прекращена. Ранее опечатанные объекты, а так же отключенные на момент проведения проверки и частично демонтированные крипто-фермы обесточены от энергосети – силовые кабели отрезаны, электроустройства опломбированы, о чем составлены соответствующие акты.

При реализации имеющейся оперативной информации и поддержке граждан, которые обращаются на телефоны Доверия, сотрудниками МВД совместно с представителями комиссий от штабов при городских и районных Администрациях исследовано более трехсот пятидесяти майнинг-объектов.

По всем районам республики проводится системный мониторинг незаконного подключения к энергосети объектов по извлечению криптовалют, ранее отключенные майнинг-фермы стоят на контроле.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 01 февраля 2021 16:53

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