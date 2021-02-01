МВД ОБЪЯВИЛО НАБОР КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Республики Абхазия объявляет набор кандидатов на замещение вакантных должностей офицерского и рядового состава: Инспекторов ДПС и патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных милиции, сотрудников оперативных подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел.

https://mvdra.org/documents/11785/

Требование к кандидатам: образование высшее или среднее-специальное, строевое соответствие.

За справками обращаться в управление кадров МВД Абхазии по телефону +7 (840) 229-74-14 ; +7 (940) 961-70-61.