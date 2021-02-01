В СОЧИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Участники встречи обсудили основные направления взаимодействия с представительством таможенной службы РФ в Республике Абхазия. В ходе беседы особое значение было уделено вопросам сотрудничества в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортерами, ускорения процессов оформления и контроля перемещаемых грузов.

Начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина в ходе рабочего визита в Сочи проинспектировала деятельность таможенных постов, относящихся к региону ответственности Краснодарской таможни. В рамках визита состоялась рабочая встреча с представителем ФТС России в Республике Абхазия Константином Козловым. В совещании приняли участие начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) Константин Балашев, руководство таможенного поста МАПП Адлер, Службы по г. Сочи Краснодарской таможни.

Таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни с марта 2020 года является таможенным постом фактического контроля и осуществляет в отношении ввозимой сельхозпродукции операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, фактический контроль. Декларации на товары в электронной форме подаются участниками ВЭД на Южный таможенный пост (ЦЭД) Южной электронной таможни и Абхазский таможенный пост (специализированный). Этими таможенными органами осуществляются таможенные операции, связанные с принятием, проверкой и выпуском таможенных деклараций. Абхазский таможенный пост ФТС России является специализированным таможенным органом, находящимся в подчинении ФТС России. Пост создан для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с ГТК Республики Абхазия.

Стоимостные и физические объемы ввоза плодоовощной продукции из Республики Абхазия в последние годы значительно возросли. Ввоз цитрусовых в текущем сельскохозяйственном сезоне по сравнению с прошлым увеличился почти в 4 раза (с 13 800 тонн до 53 400 тонн на сегодняшний день), что связано с хорошим урожаем и активным спросом на российском рынке. В 1,7 раза вырос импорт овощей абхазского производства.

В ходе встречи обсуждались также вопросы пресечения нарушений условий временного ввоза лицами-нерезидентами РФ транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС, незаконного перемещения табачной продукции, других нарушений таможенного законодательства.

По итогам встречи определены дальнейшие перспективы взаимодействия и основные задачи совместной работы.