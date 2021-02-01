В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫЯВЛЯТЬ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. С 22 по 29 января в Сухуме работали 15 бригад по выявлению майнинг-оборудования. Майнинг-аппараты искали в нефункционирующих объектах, частных квартирах и домах.

Согласно информации, полученной от «Черноморэнерго» по 49 адресам выявлено 2 незаконно подключённых абонента с установленным оборудованием 17 единиц. Помимо домового обхода, проверено 113 адресов. Оборудование по добыче криптовалюты выявлено по 34 адресам мощностью 1,1 мегаватт. Всего было выявлено 904 криптомашины мощностью около 2-2,5 мегаватт.

«Мы должны были иметь 2-2,5 мегаватт экономии по городу по сравнению с 22 января, но на 29 января мы имеем 15,8 мегаватт. Пока вопрос остается открытым, за счет чего это произошло, так как машинок мы столько не нашли. Еще имеем сто дополнительных адресов, где ранее стояли криптофермы, ориентировочное количество их могло быть на этих местах около 500 штук, т. е., в мегаваттах это было бы 3-3,5. Мы анализируем ситуацию, бригады продолжают работать», – сказал на совещании у президента глава Администрации Сухума, руководитель оперативного штаба Беслан Эшба.

Мероприятия по выявлению майнинг-оборудования проводились по поручению президента Абхазии. На совещании 22 января с руководителями районов и городов глава государства поручил создать на местах оперативные штабы по борьбе с незаконной добычей криптовалюты.

Беслан Эшба отметил, что на крупных столичных подстанциях нет системы контроля и учета потребляемой электроэнергии, что усложняет работу.

«Мы понимаем, сколько в город отдало «Черноморэнерго», а дальше надежда только на контролеров, энергетиков и человеческий фактор. Поэтому в настоящий момент у нас нет ответа, почему высвободилось такое количество энергии», – сказал глава Администрации Сухума.

Беслан Эшба дал поручения уполномоченным органам подготовить материалы по распределительным и трансформаторным подстанциям энергосетей для анализа и выработки предложений по установке оборудования для контроля и учёта электроэнергии.

Мэр Сухума также поручил МУП «СУЭС» совместно с Энергонадзором проводить постоянные мероприятия по выявлению и отсоединению трехфазного подключения к сетям без полученных разрешений в установленном порядке от «Черноморэнерго».



Об этом сообщает сайт столицы.