ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРОВЕДЕТ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ РЯД ПЕРЕГОВОРОВ

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба находится в Москве с рабочей поездкой. Сегодня в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом РА в РФ Игорем Ахба,

Теймураз Хишба и Игорь Ахба обсудили положение дел в сфере туризма, а также возможности и перспективы развития туристической отрасли Абхазии.