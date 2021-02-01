ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРОВЕДЕТ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ РЯД ПЕРЕГОВОРОВ
Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба находится в Москве с рабочей поездкой. Сегодня в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом РА в РФ Игорем Ахба,
Теймураз Хишба и Игорь Ахба обсудили положение дел в сфере туризма, а также возможности и перспективы развития туристической отрасли Абхазии.
В программе поездки главы Минтуризма предусмотрены встречи с представителями российских туристических ведомств.
Туризм для Абхазии является одним из приоритетных направлений развития экономики.
Министр придает серьезное значение вопросам привлечения инвестиций в эту отрасль.
«Государство должно сделать все возможное для формирования благоприятного инвестиционного климата и налогового режима», – отметил Хишба в интервью российским СМИ.
В прошлом году в связи с пандемией республика начала принимать туристов с 1 августа. За пять месяцев Абхазию посетили более 600 тысяч граждан России.