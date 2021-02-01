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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРОВЕДЕТ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ РЯД ПЕРЕГОВОРОВ

Новости Понедельник, 01 февраля 2021 19:33
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРОВЕДЕТ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ РЯД ПЕРЕГОВОРОВ

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба находится в Москве с рабочей поездкой. Сегодня в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом РА в РФ Игорем Ахба,

Теймураз Хишба и Игорь Ахба обсудили положение дел в сфере туризма, а также возможности и перспективы развития туристической отрасли Абхазии.

В программе поездки главы Минтуризма предусмотрены встречи с представителями российских туристических ведомств.

Туризм для Абхазии является одним из приоритетных направлений развития экономики.

Министр придает серьезное значение вопросам привлечения инвестиций в эту отрасль.

«Государство должно сделать все возможное для формирования благоприятного инвестиционного климата и налогового режима», – отметил Хишба в интервью российским СМИ.

В прошлом году в связи с пандемией республика начала принимать туристов с 1 августа. За пять месяцев Абхазию посетили более 600 тысяч граждан России.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруризма РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 01 февраля 2021 19:35

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