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Абхазия Информ

НА ДЕЖУРСТВО В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

Новости Понедельник, 01 февраля 2021 19:35
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Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария оставил на время рабочий кабинет и отправился работать в «красную зону» Гудаутского госпиталя. Четвертые сутки замминистра дежурит в больнице, подтвердили информацию «Абхазия-Информ» в министерстве здравоохранения РА.

Причина, как он сам пояснил, катастрофическая нехватка медперсонала. В госпитале не хватает медсестер, младшего медперсонала. Их работу выполняют врачи, которые уже и без того физически измотаны.

«Именно поэтому я здесь нахожусь. Если реаниматолог ранее занимался перетаскиванием, например, кислородных баллонов, то сейчас мы помогаем коллегам, а они занимаются реанимационными больными. У нас очень грамотные реаниматологи, другое дело, что они работают из последних сил, очень устают, часть из них заболели», – сказал замминистра.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 01 февраля 2021 19:38

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