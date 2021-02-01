НА ДЕЖУРСТВО В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария оставил на время рабочий кабинет и отправился работать в «красную зону» Гудаутского госпиталя. Четвертые сутки замминистра дежурит в больнице, подтвердили информацию «Абхазия-Информ» в министерстве здравоохранения РА.

Причина, как он сам пояснил, катастрофическая нехватка медперсонала. В госпитале не хватает медсестер, младшего медперсонала. Их работу выполняют врачи, которые уже и без того физически измотаны.

«Именно поэтому я здесь нахожусь. Если реаниматолог ранее занимался перетаскиванием, например, кислородных баллонов, то сейчас мы помогаем коллегам, а они занимаются реанимационными больными. У нас очень грамотные реаниматологи, другое дело, что они работают из последних сил, очень устают, часть из них заболели», – сказал замминистра.