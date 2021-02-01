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Абхазия Информ

ШЕСТЕРО УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ДВОЕ СУТОК

Новости Понедельник, 01 февраля 2021 20:32
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ШЕСТЕРО УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ДВОЕ СУТОК

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 426 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 44 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, у 93 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались три пациента. Двое мужчин, 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Ткуарчалской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 31, в российском военном госпитале в Сухуме – 41 пациент.

В российском военном госпитале скончались 3 пациента.

Женщина 1973 года рождения. Диагноз, короновирусная инфекция крайне тяжелого течения и двусторонне вирусное поражение лёгких.

Женщина 1946 года рождения. Диагноз, короновирусная инфекция тяжёлого течения и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.

Мужчина 1962 года рождения. Диагноз, коронавирусная инфекция тяжёлого течения, и двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, тяжёлой формы.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11564 человека. 178 летальных случаев. Выздоровели 9902 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 01 февраля 2021 20:35

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