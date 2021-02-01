ШЕСТЕРО УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ДВОЕ СУТОК

Сухум. 1 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 426 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 44 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, у 93 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались три пациента. Двое мужчин, 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. Клинический диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.