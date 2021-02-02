ТЕЙМУРАЗ ХИШБА УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ
Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Общественной палате Российской Федерации проходит круглый стол «Россия — Абхазия. Туризм и гостеприимство». В ее работе принимает участие глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, находящийся в эти дни в Москве с рабочей поездкой.
Как сообщает официальный сайт Общественной палаты РФ, на мероприятии руководство Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб подведут итоги 2020 года.
По завершении мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма, одним из важнейших пунктов которого станет развитие отношений между общественными объединениями России и Абхазии, осуществляющими свою деятельность в сфере туризма, индустрии гостеприимства и защиты прав туристов.
Напомним, что осенью 2020 года в ходе визита в Абхазию известный российский общественный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой МГИМО Владислав Гриб и Глава Минтуризма Теймураз Хишба обсудили возможные направления сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.