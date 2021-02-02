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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Вторник, 02 февраля 2021 13:04
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. Между Министерством туризма Республики Абхазия и Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму (Российская Федерация) подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

С абхазской   стороны документ подписал министр туризма Теймураз Хишба, с российской стороны председатель Общественного совета Дмитрий Давыденко. Подписание прошло в Москве, в здании Общественной палаты РФ.

Стремясь к развитию экономического и туристского потенциала и в целях активизации взаимовыгодного сотрудничества между туристскими ведомствами Абхазии и России, абхазская и российская стороны, согласно Меморандуму, будут создавать благоприятные условия сотрудничества в сфере туризма и способствовать защите прав потребителей туристских услуг.

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Кроме того, подписавшие документ руководители туристических ведомств станут содействовать развитию отношений между общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в сфере туризма, индустрии гостеприимства и защиты прав туристов, а также будут поддерживать общественные инициативы, направленные на улучшение качества услуг в сфере туризма, повышение уровня безопасности туризма.

В Меморандуме прописана необходимость содействия развитию туризма для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.  

Стороны обязуются способствовать организованному групповому и индивидуальному туризму, станут обмениваться экспертами и специализированными группами, в том числе с целью посещения музыкальных и театральных фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам туризма.

В Меморандуме идет речь и об обязательном взаимном обмене статистическими, справочно-информационными, рекламными, а также иными материалами в сфере туризма, а также научными работниками, официальными лицами и журналистами, специализирующимися в вопросах туризма и путешествий.

Абхазская и российская стороны намерены развивать взаимодействие в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, содействовать друг другу в проведении соответствующей деятельности на обеих территориях.

Они также собираются проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристских инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 02 февраля 2021 13:11

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