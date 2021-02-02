ЗАВЕРШИЛИ ГОД УСПЕШНО

В 2020 году предприятием экспортировано 12 587 тонн лома черного металла на сумму 117 млн 830 тыс. рублей. Прибыль составила 13 млн 58 тыс. рублей. Выплаты по заработной плате сотрудникам предприятия – 7 млн 212 тыс. рублей. При этом среднемесячная заработная плата составляет 21 тыс. рублей.

Руководители предприятия – директор Раули Какалия и заместитель Беслан Квициния ответили на вопросы вице-премьера, министра экономики Кристины Озган о финансово-хозяйственной деятельности, рассказали о текущей ситуации и планах на первое полугодие 2021 года.

Раули Какалия также проинформировал Министра о том, что РУП «Абхазвторресурсы» выполнило свои обязательства по платежам перед бюджетом.

Сравнительный анализ показателей с 2019 годом, проведенный вице-премьером позволяет сделать вывод о том, что доходность предприятия увеличилась многократно. Для сравнения, прибыль РУП «Абхазвторресурсы» в 2019 году составила 436 100 рублей, а за 6 месяцев 2020 года – 10 002 890 рублей, что почти в 23 раза больше показателей предыдущего года. Реализация лома черных металлов с июля 2020 г. практически равна реализации за весь 2019 год. Аналогичное сравнение уместно и относительно таможенных платежей. Пошлина,

внесенная в бюджет за полгода 2020 года, составляет 8 614 048 рублей, что почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. 3 724 633 рубля внесено предприятием в бюджет и внебюджетные фонды.

По словам Какалия, на момент его вступления в должность директора 1 июля 2020 года на балансе предприятия не числилась спецтехника. Этот факт ставил под угрозу дальнейшую деятельность предприятия. На данный момент за счет средств РУП «Абхазвторресурсы» приобретено 13 единиц спецтехники на сумму 13 млн 907 тыс. рублей.

Озган подчеркнула, что если б предприятие было укомплектовано и не было вынуждено нести расходы на приобретение спецтехники для полноценной работы, то доходы государства от этого вида деятельности были бы еще выше. «Государство не может отвлекать свои ресурсы на регулярное приобретение спецтехники. Прошу впредь не допускать реализацию спецтехники по заниженной стоимости. Такие факты имели место ранее. Просим вас такую практику не применять», – предупредила Кристина Озган.

Вице-премьер связывает достигнутые руководством РУП «Абхазвторресурсы» результаты с легализацией бизнес-процессов с одной стороны и увеличением объемов реализации – с другой.

«Данный вид деятельности не может быть убыточным. Ваши сегодняшние успехи – это не предел. Государство уполномочило предприятие и вас, как руководителей, осуществлять экспорт черных металлов в исключительном порядке. Вы монополисты. Соответственно этот бизнес должен быть прибыльным», – сказала Озган.

Раули Какалия заверил вице-премьера, что с 1 января текущего года уже отгружено 1 100 тонн лома, и это дает надежду на то, что 2021 год будет для предприятия еще более успешным.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.