ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, Главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня подразделения, входящие в структуры СГБ и МВД РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая.

Президент встретился с личным составом 9-го отдела СГБ и ознакомился с условиями несения службы бойцов подразделения. Он проинформировал, что сотрудникам силовых структур с 1 января 2021 года повышена заработная плата, минимум на 70 %. Надо отметить, что заработная плата не повышалась с 2008 года. Выплаты начнутся весной текущего года.

