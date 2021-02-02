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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Новости Вторник, 02 февраля 2021 22:35
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, Главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня подразделения, входящие в структуры  СГБ и МВД  РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая.

Президент  встретился с  личным составом 9-го отдела СГБ и ознакомился с условиями несения службы бойцов подразделения. Он проинформировал, что сотрудникам силовых структур с 1 января 2021 года повышена заработная плата, минимум на 70 %. Надо отметить, что заработная плата не повышалась с 2008 года.  Выплаты начнутся весной текущего года.

Аслан Бжания провел оперативное совещание с участием командира подразделения. Бойцы продемонстрировали президенту  вооружение, а также спортивный зал, отремонтированный своими руками. 

Затем глава государства посетил Центр специального назначения СГБ РА. Аслан Бжания интересовался  проводимыми мероприятиями по боевой подготовке, условиях несения службы, техническим оснащением  базы, осмотрел имеющиеся на вооружении образцы оружия и техники.

Начальник Центра Джон Атумава  доложил о текущей деятельности.  Глава государства  провел оперативное совещание.

Сегодня же президент  посетил Специальный отряд быстрого реагирования МВД РА.

Аслан Бжания провел оперативное совещание с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар, врио председателя СГБ Роберта  Киут и зам.министра МВД, командира СОБРа, подполковника Раща Цвижба.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 02 февраля 2021 22:41

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