ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 11620 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 511 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 56 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.