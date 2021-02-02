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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 11620 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 02 февраля 2021 22:43
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 11620 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 511 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 56 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Ткуарчалской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 32, в российском военном госпитале в Сухуме – 42 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11620 человек. 178 летальных случаев. Выздоровели 10198 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 02 февраля 2021 22:45

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