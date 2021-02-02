 

В мире

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021

В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

После окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции в сезоне-2021 вырастут,…
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Новости Вторник, 02 февраля 2021 23:31
Оцените материал
(0 голосов)
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. На автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни прибыл грузовой автомобиль VOLVO, следующий  из России в Абхазию.

Согласно товарно-сопроводительным документам в качестве перемещаемого товара был заявлен сахар-песок общим весом 22 000 кг. Сахар перемещался в мешках, которых по документам должно было быть загружено 440 штук.

В ходе таможенного контроля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено еще 164 незадекларированных мешков с сахаром, весом 8 200 кг. Кроме того, в ящике для инструментов транспортного средства были спрятаны 11 коробок с обувью (55 пар сапог разного размерного ряда).

DSCF7414.JPG

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого груза через границу, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС.

Незадекларированный товар изъят, образцы направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и по ч.3 ст. 16.1. Ведется административное расследование.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 02 февраля 2021 23:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА ГТК ВЫПОЛНИЛО НА 109% ЧТОБЫ ПЛОЩАДЬ НЕ ПУСТОВАЛА... »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.