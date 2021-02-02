НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО ТОВАРА

Согласно товарно-сопроводительным документам в качестве перемещаемого товара был заявлен сахар-песок общим весом 22 000 кг. Сахар перемещался в мешках, которых по документам должно было быть загружено 440 штук.

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. На автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни прибыл грузовой автомобиль VOLVO, следующий из России в Абхазию.

В ходе таможенного контроля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено еще 164 незадекларированных мешков с сахаром, весом 8 200 кг. Кроме того, в ящике для инструментов транспортного средства были спрятаны 11 коробок с обувью (55 пар сапог разного размерного ряда).

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого груза через границу, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС.

Незадекларированный товар изъят, образцы направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и по ч.3 ст. 16.1. Ведется административное расследование.