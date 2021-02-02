ЧТОБЫ ПЛОЩАДЬ НЕ ПУСТОВАЛА...

«Конкурс на лучший памятник Багапша неоднократно продлевался по определенным причинам, происходящим в стране. 23 января он должен был завершиться, конкурсанты должны были представить свои проекты, свои макеты скульптур в Кабинет министров. Карантинные мероприятия продлены, и заседание комиссия по решению этого вопроса не проводилось. Ожидается, что заседание комиссии пройдет в середине февраля. Разработка проектной документации, изготовление скульптуры, изыскание средств на все работы по установке памятника – это длительный период времени. Постепенно он будет решаться, но до того момента пока не будем готовы к выполнению этих работ, чтобы площадь не осталась безликой, какой она была все это время, фонтан будет украшать эту площадь», – сказала Шаменкова.

По ее словам, изначально на площади собирались установить цветочную клумбу, и этим ограничиться, но по многочисленным просьбам жителей города, Администрация столицы решила установить фонтан.

Главный архитектор подчеркнула, что фонтан – это личный подарок мэра городу, на его покупку не затрачены бюджетные средства администрации.

«Это не за счет налогоплательщиков. Композиция, которая сейчас устанавливается на площади – это подарок городу непосредственно главы Администрации Беслана Эшба. Если впоследствии будет озвучено, что проектным решением архитекторов фонтан здесь невозможен, Беслан Федорович согласен на то, что он будет демонтирован. Даже зная о том, что фонтан будет стоять временно, Беслан Эшба пошел на личные расходы, чтобы до того времени, пока примут решение по проекту памятника Багапша, площадь была благоустроена», – отметила Светлана Шаменкова.

Глава Администрации Сухума считает, что площадь Багапша не может долгое время находиться на стадии реконструкции, пока не будет принято решение Госкомиссии по монументальному искусству по благоустройству территории.

«Посмотрим, как решат архитекторы, как решит Госкомиссия по монументальному искусству. Но оставлять эту площадь в таком виде, в котором она была ранее, когда на клумбу заезжали машины, и никто не реагировал, нельзя», – считает Беслан Эшба.

Он осмотрел ведение монтажных работ по установке фонтана и высказал мнение столичной администрации о том, что площадь им. С. Багапш нецелесообразно превращать в парковую зону, так как в прибрежной части Сухума это единственная площадь, а зеленых парковых зон на всей протяженности набережной много. «Устраивать здесь парковую зону нецелесообразно, как бы красиво это не было обыграно. Те, кто будут представлять свои предложения на конкурс по благоустройству площади и установке памятника Сергею Багапш, просил бы учесть этот фактор, что у нас на набережной практически нет площадей. У нас весь город в парках и скверах, везде зеленые насаждения. Эта единственная площадь и она должна оставаться площадью. Это морские ворота в город. Здесь должен быть красивый фонтан, красивая обустроенная площадь, а дальше как решит комиссия», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.