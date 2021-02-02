ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТЫ

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия доложил, что в ходе проверки частных домов на улицах Титова и Арцах были найдены подключения без необходимых разрешительных документов по техническим условиям отпуска электроэнергии, а также не установлены приборы учета расхода.

Сухум. 2 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума состоялось очередное заседание штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба интересовался результатами рейдовых мероприятий по выявлению майнинг-оборудования.

«В выездной комиссии участвует Энергосбыт, у которого имеются данные по приборам учета, оплате и предоставленным техническим условиям на конкретном участке. С нами начальники участков и монтеры, сопровождает всегда вышка. При необходимости обращаемся к сотрудникам УВД, чтобы не возникало конфликтных ситуаций. Все акты вписаны и находятся у Энергосбыта, – сказал Джинджолия. – Оперативно реагируем и на поступающую информацию. Сегодня поступил сигнал, и на улице Гумской было отрезано незаконное подключение. Днем, вечером, ночью, под утро – четыре бригады занимаются».

Беслан Эшба просил усилить работу по выявлению трехфазного подключения, так как это первый признак того, что, возможно, в доме стоят майнинг-аппараты.

«Надо сверять со списками СУЭС, кому разрешено подключение трех фаз. Если видите, что три фазы подведены к дому, просите у владельца разрешительный документ. При отсутствии проводите беседу, может, он сам может отключиться, если нет – на месте решаете вопрос и отключаете», – сказал мэр.

Инспектор Энергонадзора рассказал, что, если в ходе инспекций обнаруживается трехфазное подключение к дому, но в нем не стоит оборудование по добыче криптовалюты, и владельцы ждут технического разрешения от «Черноморэнерго», их только ставят на учет без отключения.

«Для того, чтобы включать обогреватели нужно три фазы? – задал вопрос глава города. – Серьезно увеличились нагрузки на энергосеть, и мы получили коллапс в городе. Нам дано поручение президента, чтоб включиться в работу и выровнять ситуацию. Навстречу можно пойти тогда, когда какое-то производство простаивает, объект подключен правильно к трем фазам, он ждет разрешения и дорабатывает какие-то вещи и т.д. Там, где нет производственных мощностей и техусловий, что там делать трем фазам?»

Начальник СУЭС заметил, что на сегодняшний день практически никому не выдается разрешение на подключение трех фаз.

«В бытовых целях выдается разрешение соразмерно площади дома. Понимаем, что на 200-300 квадратов одной фазы не хватает, но если обычный стандартный дом на 80-100 квадратов вполне хватит одной фазы», – сказал Тимур Джинджолия.

Глава Администрации Сухума озвучил необходимость постоянного мониторинга новых и старых мест, где были ранее обнаружены майнинговые фермы.

«Убежден, что эти места надо постоянно мониторить, – подчеркнул Беслан Эшба. – Основные потребители электроэнергии – бизнес-среда – кафе, рестораны, гостиницы. Адреса их известны, надо пройтись и посмотреть, стоят ли везде счетчики учета электроэнергии».

Мэр также поручил замглавы Администрации Автандилу Сурманидзе провести дополнительные встречи с руководителями домоуправлений и еще раз напомнить им о персональной ответственности за не выявленные на их участках криптофермы.

«Один отчет домоуправления уже предоставили по обходу домов, крыш и подвалов, пусть готовят второй с указанием адресов. Милиция будет самостоятельно проверять адреса, где прошли представители домоуправлений. Если по отчетам там не было майнинг-оборудования, а по факту оно находится, они будут нести персональную ответственность», – подчеркнул глава города.

Эшба отметил, что президент поручил выяснить состояние безопасности подстанций по городу Сухум, насколько они защищены от постороннего проникновения во избежание несчастных случаев.

Мэр просил промониторить, есть ли нарушения эксплуатации и на частных подстанциях, собственниками которых являются юридические фирмы и физические лица.

«Физического доступа людям, если не станут двери ломать, к нашим подстанциям нет нигде. Если умышленно человек не захочет вскрыть подстанцию, замки висят, они самозапирающиеся, но барьер стоит. Больше сделано для людей сознательных и, в первую очередь, чтобы дети туда не попали», – пояснил Тимур Джинджолия.

Глава Администрации поручил в двухнедельный срок подготовить предложение по установке системы видеонаблюдения на подстанциях.

«На станциях три-четыре двери, через которые можно попасть внутрь. Камеры над всеми дверями ставить не получится, где-то и сигнализацией можно обойтись. Когда срабатывает электроника, чтобы сообщение поступало на пульт единого центра по городу Сухум. Чтобы был ограничен туда доступ людей. Также продолжайте выявлять незакрытые щиты в подъездах, это вопрос безопасности нашего населения», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.