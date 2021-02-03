МИНТУРИЗМА РА И МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Стороны намерены создавать благоприятные условия для сотрудничества в сфере туризма на принципах партнерства, осуществлять необходимую совместную деятельность для установления прямых контактов между субъектами туристской индустрии, а также отраслевыми ассоциациями.

Сухум. 3 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министер туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба и председатель Комитета по туризму г. Москвы Екатерина Проничева подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма, – сообщает сайт Минтуризма РА.

Абхазская и российская стороны в соответствии с подписанным документом, будут содействовать организованному групповому и индивидуальному туризму, а также обмену экспертами и специализированными группами, в том числе с целью посещения музыкальных и театральных фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам туризма.

Стороны будут поддерживать взаимный обмен статистическими, справочно-информационными, рекламными, а также иными материалами в сфере туризма. Кроме того, стороны по взаимной договоренности будут оказывать содействие образовательным учреждениям Республики Абхазия и города Москвы в подготовке и повышении квалификации профессиональных кадров в индустрии туризма; сотрудничать путем обмена научными работниками, официальными лицами и журналистами, специализирующимися в вопросах туризма и путешествий.

В Меморандуме прописано намерение сторон развивать взаимодействие в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, содействовать друг другу в проведении соответствующей деятельности на территориях обеих Сторон.

Абхазская и российская стороны обязуются проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристских инвестиций.

Напомним, что в эти дни министр туризма Теймураз Хишба находится с рабочей поездкой в российской столице. Министр провел ряд переговоров с представителями российских туристических ведомств, принял участие в работе круглого стола в Общественной палате РФ.