ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КОВИДА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия напомнил предысторию борьбы с распространением коронавирусной инфекции и рассказал о ситуации с СOVID -19 в Абхазии по состоянию на 01.02.2021 года.

Сухум. 3 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания проводит расширенное совещание с участием членов Кабинета министров, на котором обсуждаются эпидемиологическая обстановка в республике, исполнение госбюджета за 2020 год, пенсионные выплатах гражданам РА, реализация Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы и другие вопросы.

Он напомнил, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, 13 марта – центром заражения стала Европа.

18 марта 2020 года в Республике Абхазия создан Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

С 19 марта 2020 года Государственной санитарно-эпидемиологической службой завозятся первые тест-системы для выявления SARS-CoV-2. В Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора с 15 по 19 марта 2020 года проходят обучение два специалиста из Абхазии по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции.

В Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории с 20 марта 2020 года силами своих специалистов начаты исследования по выявлению больных и носителей Covid-19.

Первый заболевший новой коронавирусной инфекцией выявлен в Абхазии 6 апреля 2020 года в г. Гагра (завозной из города Москвы). Лабораторное подтверждение от 07.04.2020 г. Очаг заражения – 3 человека, один с летальным исходом (женщина, 1925 г.р.).

Ограничительные меры, принятые на тот момент в Абхазии позволили контролировать эпидемиологическую ситуацию и готовить ЛПУ к возникновению новых очагов заболеваний.

Следующие заболевшие установлены из числа прибывших курсантов 8 мая 2020 года (4 человека МВОКУ МО). Завозная инфекция – вернулись в Абхазию 6.05.2020 г.

9 мая 2020 г. заболевание подтверждено еще у 2 курсантов. 12 мая 2020 года заболевание установлено у курсантов ВУ МО – госпитализированы 3 человека. С 8 мая 2020 г. всего госпитализировано 28 курсантов.

13 мая выявлен «домашний» очаг у лиц, находящихся на самоизоляции (три человека – семья, двое вернулись из г. Москвы).

Всего за период с 19 марта (начало работы Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории) по 15.06.2020 г. по диагностике SARS-CoV-19, лабораторией ГСЭС МЗ РА подтверждено 38 больных, из которых один носитель девочка 11,5 лет г. Гудаута. Госпитализировано 37 человек (один тесный контакт – жена курсанта) очаги были локализованы, изолированы, обследованы, пролечены. Летальные отсутствовали.

22.07.2020г. по экстренному сообщению из города Сочи – пациент Мурадян М.Ж., ГБУЗ Инфекционная больница выявила SARS-CoV-19, был обследован медицинский персонал Республиканской больницы.

С 23.07.2020 года заболеваемость Covid-19 регистрируется с нарастающим итогом.

Министр напомнил, что 1 августа 2020 года в Абхазии были сняты все ограничения, имеющие эпидемиологическое значение. Работа по отслеживанию контактных и изоляции очагов возложили на санитарную службу, которая практически до сих пор не сформирована в соответствии с законодательством РА, а в некоторых районах – Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском, вообще отсутствует.

На данный период в Абхазии зарегистрировано 11973 заболевших (4 случая вторичной инфекции, из которых 2 случая – у медработников). При чем, за последние 8 дней, с 24.01.2021 г., отмечается отчетливая тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек.

За время регистрации заболевания в республике 626 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно установлено у детей (бессимптомного и легкого течения). Выздоровело 9902 чел, 82,7%.

От заболевания окончилось у 178 пациентов - 1,5% от числа заболевших. Доля мужчин составила 67,2% (119 случаев) женщин – 32,8% (59 случаев). По возрастному составу: 40-60 лет – 21 человек 12,8%, 60-80 лет – 121 человек (68,2%), 80 и более – 36 человек (20,5%).)

С августа 2020 года в Республике Абхазия, граждане не соблюдали 14-дневный карантин, очаги не изолировались. Бессимптомные пациенты распространяли заболевание, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдали самоизоляцию, контактировали с родственниками, имеющими возможность заражения, либо уже зараженными.

На базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории организовано тестирование населения на бесплатной основе. Увеличен штатный состав отделения молекулярной диагностики до 12 сотрудников. Приобретено новое оборудование на сумму более 670 тыс. руб.

Всего на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР выполнено 55612 исследований. Показатель тестирования 22659,6 на 100 тыс. населения. Охват тестированием 131,3 на 100 тыс. населения.

Закуплено ПЦР оборудование на две лаборатории, которые будут установлены в Очамчырском и Гагрском районах.

Тамаз Цахнакия сообщил о сегодняшнем состоянии готовности лечебно-профилактических учреждений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 развернуто 530 койко-мест, из них 52 – в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Всего в республике имеется 82 аппарата ИВЛ, 205 кислородных точек. Приобретено и передано в ЛПУ 3 передвижных палатных рентгенографических аппаратов по одному в ЦРБ Очамчырского и Гулрыпшского районов и в Инфекционную больницу Сухума, а также 10 аппаратов ИВЛ», – констатировал министр.

Он проинформировал президента, что в ЦРБ Гудаутского района (Госпиталь для лечения больных с СОVID-19) создано 240 койко-мест, 45 из них – в инфекционном корпусе.

По состоянию на 1 февраля 2021 года туда поступило 1586 человек, выписано 1338 человек, проходит лечение 107 человек, умерло 141 человек.

Отделение реанимации и интенсивной терапии на 20 койко-мест с возможностью увеличения коечного фонда до 35 коек.

С введением централизованной подачи кислорода в условиях ИВЛ, завершается работа по установке кислородных точек на втором этаже инфекционного корпуса. В основном корпусе подведено 132 кислородных точек.

Больница обеспечена 32 аппаратами ИВЛ (7 шт. – из помощи абхазской диаспоры в Турции), 21- м монитором пациента, 54 концентраторами кислорода, тремя вакуумными аспираторами, по одному электрокардиографу и дефибриллятору, 38 пульсоксиметрами, а также обеспечена необходимыми лекарственными препаратами (антибиотиками, инфузионными растворами, иммунодепрессантами «Актемра» и «Артлегия», антикоагулянтами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, лабораторными реагентами и дезинфицирующими средствами.

«За период с 1 января 2020 по 1 февраля 2021 гг. переданоковид-госпиталю оборудования и медикаментов на сумму 105 239 404,2 рублей», – констатировал Тамаз Цахнакия.

Он также сообщил, что в Сухумской Инфекционной больнице создано 37 койко-мест, из них в палате интенсивной терапии на 4 койка-места. Идёт ремонт палат реанимации ещё на 6 коек. По состоянию на 1 февраля сюда поступило 348 человек, выписано 310 человек, проходит лечение 28 человек, умерло 10 человек.

Больница обеспечена аппаратами ИВЛ – 4 шт., концентратором кислорода – 13 шт., мониторами пациента - 3 шт., пульсоксиметрами, а также лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами.

С 1 марта 2020 по 1 февраля 2021 на нужды больницы израсходавано14 526 195, 75 руб.

В ЦРБ Гагрского района создано 45 койко-мест, поступило 377 человек, выписано 342 человек, проходит лечение 31 человек, умерло 4 человек. Учреждение обеспечено аппаратом ИВЛ, 7-ю концентраторами кислорода, двумя мониторами пациента, 8 пульсоксиметрами и электрокардиографом, необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделия и дезинфицирующими средства на сумму 16 307 286,7 руб.

В ЦРБ Ткуарчалского района открыто 15 койко-мест, сюда поступило 226 человек, выписано 182 человека, проходит лечение 44 человека (7 человек на стационарном лечении и 37 человек проходит лечение в дневном стационаре). Учреждение обеспечено аппаратом ИВЛ – 2 шт., концентраторами кислорода, пульсоксиметрами, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами на сумму 4 937 832,10 рублей.

В ЦРБ Очамчырского района 25 койко-мест, поступило 307 человек, выписано 288 человек, проходит лечение 19 человек. Больница оснащена необходимым медицинским инвентарем и мебелью на сумму 592 388 руб., концентраторами кислорода, пульсоксиметрами, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами на сумму 8 665 264,32 рубля.

В Российском мобильном госпитале МО РФ 100 койко-мест, с возможностью открытия 50 дополнительных койко-мест, реанимационных 5 койко-мест.

На 1 февраля 2021 года сюда поступило 476 человек, выписано 400 человек, проходит лечение 43 человека, умерло 33 человека. Выдано лекарственных препаратов (антикоагулянты, гормоны иммунодепрессантами) на сумму 1 315 348,5 рублей.

В дневном стационаре на базе гостиницы в городе Гудаута создано 20 койко-мест.

В общей сложности в ЛПУ Абхазии где организованы инфекционные койки поступило 2 844 человек, выписано 2 460 человек, проходит лечение 233 человек, умерло 155 человек.

В лечении пациентов задействовано до 371 медицинских работников ежемесячно, из них 75 – врачи, 96 человек младшего медперсонала; в госпитале «Айтар» – 22 врача, 43 м/с, всего 100 чел.

Говоря о планах на ближайшее время, Тамаз Цахнакия отметил, что практика показала, что абсолютное большинство пациентов кислородо-зависимы, поэтому необходимо завершить работы по обеспечению централизованной подачей кислорода основного корпуса Гудаутского госпиталя с установкой кислородной станции.

Необходимо также завершить работу по централизованной подаче сжатого воздуха в реанимационное отделение Гудаутского госпиталя до 10.02.2021 года, так как в аппаратах ИВЛ полученных от абхазской диаспоры Турции отсутствует компрессор.

«В настоящий момент единственным способом эффективной профилактики инфекции может служить массовая специфическая вакцинация. Введение строгой изоляции на 10 дней лиц, приехавших из-за границы. Закрытие границы по Ингуру, при осуществлении гуманитарного коридора также соблюдение 10 дневного карантина, для недопущения завоза мутаций вируса SARS-CoV-2 (тяжёлых течений – британского, бразильского и т.д.). Применение масочного режима, изоляции лиц 65+, соблюдение социального расстояния. Важны в этой ситуации и бесперебойная подача воды и тепла населению республики. Таким образом, несмотря на снижение уровня заболеваемости, необходимо продление ограничительным мер, за исключением образовательных учреждений, где будут созданы необходимые условия», – считает Тамаз Цахнакия.