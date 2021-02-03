ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 3 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание с участием членов Кабинета министров, на котором, в том числе, обсуждалась эпидемиологическая обстановка в республике.

«В рамках целевой ведомственной программы у нас завершают обучение в интернатуре четыре человека по специальности реаниматологи инфекционных болезней. Ранее к нам приезжали врачи РФ, но в последнее время помощь российских коллег приостановлена. 22 декабря мы обратились в Минздрав РФ, знаем что письмо находится на рассмотрении, но пока по этому вопросу никаких решений не принято. Проблема заключается в том, что и в России всплеск заболевания и огромное количество пациентов и у них тоже дефицит кадров», – сказал Тамаз Цахнакия.

Аслан Бжания поручил министру здравоохранения узнать какие перспективы в решении данной проблемы. Если вопрос не будет решен, то будет подключаться правительство и сам глава государства.

«Есть доктора, которые готовы работать и на контрактной основе, но мы пока этот вариант не рассматриваем , потому что в этом случае, к сожалению, слишком высокие зарплаты. Таких финансовых возможностей у нас нет», - сообщил Цахнакия.

Президент интересовался выплатой зарплаты ежемесячных зарплат медикам.

По словам министра, все обязательства по 2020 году выполнены. Сейчас подготавлены заявки за два месяца текущего года. Ежемесячно медикам выплачивается более 3,5 млн руб.

В свою очередь, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба добавил, что по всей республике, только на доплаты выделено 56 млн рублей.

«Проблем с лекарственным обеспечением и расходными у нас нет. Минфин в приоритетном порядке обеспечивает Минздрав, но кроме основных препаратов, есть определённые дефицитные позиции, в связи с тем, что их закупить в РФ невозможно и мы рассматриваем вопросы находить препараты в Турции. Вирус не закончится в феврале, более того есть и сезонные заболевания», – констатировал Цахнакия.

Аслан Бжания подчеркнул наличие многочисленных жалоб на отсутствие некоторых препаратов и на то, что за некоторые препараты якобы требуют большие деньги. По его мнению, это ничто иное, как попытка нечистоплотных работников нагреть на этом руки.

«Вам надо посмотреть внимательно, как обстоят дела в этом направлении и взаимодействовать с МВД. Наверное такого рода жалобы имеют основания. Надо бы проверить это и никого жалеть, если информация подтвердится», – подчеркнул Бжания.

Президент поручил МВД ОБЭП посмотреть как идут дела с обеспечением лекарственными препаратами, по какой цене они реализуются и закупаются. Насколько правильно поставлена работа по распределению гуманитарной помощи.

«Возможно кто-то на ровном месте придумал эту проблему, возможно нет, надо внимательно посмотреть. Я думаю, если вы хорошенечко поработаете, то жалоб будет меньше. В долгий ящик эту тему не надо откладывать, посмотрите внимательно. В конце недели какую-то информацию уже подготовьте. Используйте гласные и негласные методы!», – констатировал Бжания.

Он также интересовался вопросом вакцинации граждан республик от ковида.

«Проблем с вакцинами не будет – документ нами уже подготовлен, но вакцинация – дело добровольное. Минздрав привез до 17 тысяч доз антигрипповой вакцины, порядка 12 тысяч использовали. То есть у нас хорошая профилактика гриппа. Что касается противоковидной вакцины, то в министерство обращаются граждане с вопросом, когда будет вакцина, а значит желающие тоже есть. Проблем с хранением вакцины не будет», - пояснил Цахнакия.

Глава государства интересовался завершением срока пребывания военного госпиталя РФ в тургостинице «Айтар» и возможностью продления его работы.

Он поручил руководству Минобороны РА договорится по этому вопросу с минобороны РФ. «Если этого не будет достаточно будем подключаться мы! У вас срок до пятницы», – подчеркнул Бжания.