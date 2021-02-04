ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 4 февраля 2021. Абхазия-Информ. Под председательством президента Абхазии Аслана Бжания, 3 февраля прошло расширенное совещание с членами Кабинета министров с участием руководителей правоохранительных органов, республиканских органов госуправления и глав администраций городов и районов. В повестку дня были включены шесть вопросов: эпидемиологическая обстановка в Абхазии, меры по противодействию коронавирусной инфекции, выработка предложений по поэтапному снятию ограничительных мер; исполнение Государственного бюджета РА за 2020 год, меры господдержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии; пенсионные выплаты гражданам Абхазии и порядок выплат российских пенсий гражданам РА; состояние и перспективы развития энергетической отрасли Республики Абхазия, незаконная добыча криптовалюты; ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы; исполнение отдельных поручений президента Абхазии по вопросам социально-экономического развития (реконструкция аэропорта, реконструкция автомобильного моста через реку Псоу, газификация РА, реализация инвестиционных проектов по программе льготного кредитования, создание оптимальных условий для экспорта цитрусовых); информация о создании рабочей группы по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической политики.

С докладом об эпидемиологической обстановке в Абхазии и мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции выступил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Он отметил, что в последние дни в республике наблюдается спад заболеваемости коронавирусом и за последние 8 дней, отмечается отчетливая тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик считает возможным «точечное возобновление учебного процесса». Уже сегодня, по ее словам, эпидемиологическая обстановка в Абхазии позволяет рекомендовать послабление ограничительных мероприятий. При этом, по мнению Скорик, сначала предстоит подготовительный этап, который должен включать четкие распределения детей по классам, ограничительный состав до 20 детей, сбор информации по количеству педагогов с антителами COVID-19 и т. д.

Около 100 школ практически готовы к открытию, сообщил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

«Учебный процесс планируется начать поэтапно. Вначале откроем школы, где учатся не более 150 учеников. Если в течение двух недель ситуация будет стабильной, то дадим возможность открыться и другим школам. На первом этапе планируется открыть сто школ», – сказал он.

По словам министра, онлайн-обучение принесло положительные результаты, но все же есть надежда на возобновление очного учебного процесса.

«Очень надеемся, что учебный год в республике возобновится, для этого всем необходимо придерживаться мер, которые рекомендуют медики. Мы провели мероприятия, раздали во все районы антисептики, градусники, организовали онлайн-обучение в рамках возможного. Кто-то смог воспользоваться такой формой, кто-то нет, но мы видим, что онлайн-обучение приносит положительные результаты», – отметил Габлия.

Аслан Бжания призвал при решении вопроса возобновления учебного процесса учитывать мнение глав администраций городов и районов. Глава государства поручил врио премьер-министра до заседания координационного штаба, на котором будет решаться этот вопрос, провести встречу с руководителями регионов.

С докладом о выполнении государственного бюджета за 2020 год выступил врио премьер-министра, министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что доходная часть основного финансового документа страны выполнена на 93%. Из-за введенных ограничений, связанных с пандемией бюджет недополучил 739 миллионов. В основном это, налоговые поступления. Российская финансовая помощь поступила в полном объеме.

Глава государства призвал правительство к более активному взаимодействию с парламентом, чтобы бюджет на 2021 год был принят в ближайшее время.

С докладом о состоянии и перспективах развития энергетической отрасли Республики Абхазия, незаконной добыче криптовалюты выступила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По ее информации, высокая степень износа электросетевого комплекса и повышенные нагрузки приводят к сбоям в электроснабжении и аварийным ситуациям, значительным потерям электроэнергии. Отсутствие контроля за потреблением электроэнергии и ограничительные финансовые ресурсы не позволяют обеспечить соответствующую эксплуатацию инфраструктуры. Энергетическому комплексу необходима значительная финансовая поддержка. Среди обозначенных проблем – проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня рисков возникновения нештатных ситуации, связанных с выходом из стоя объектов энергосистемы республики и частыми авариями.

«Здесь важно отметить необходимость увеличения мощностей в регионах повышенной нагрузки. В первую очередь это Сухум и Гагрский район. Такие предложения были сформулированы по итогам работы российских специалистов-энергетиков в августе-сентября 2020 года. Суммарная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей», – уточнила министр экономики.

Второй существенный вопрос – совершенствование контроля и учета потребления электроэнергии всеми категориями потребителей путем внедрения автоматизированной системы приборов учета.

«Такая работа проводилась в 2011-2014 годах, в этот период было установлено порядка 18 тысяч приборов учета. Данный подход абсолютно обоснован, об этом свидетельствует статистика снижения потребления электроэнергии соответствующих абонентов и повышения уровня собираемости. Поэтому необходимо оперативное принятие решений по внедрению такой системы учета, и в первую очередь в городе Сухум», – считает Озган.

По подсчетам специалистов, внедрение автоматизированной системы учета потребления высвободит порядка 25-30% электроэнергии и повысит уровень собираемости платежей за потребленную электроэнергию. На реализацию этой программы требуется более 1 млрд рублей.

Далее в своем докладе Озган отметила необходимость утверждения актуального, с учетом текущей ситуации, плана мероприятий модернизации электроэнергетической инфраструктуры.

«Программа по модернизации и реконструкции была разработана в 2016 году с периодом реализации в 2017-2021 годах, однако из-за отсутствия источников финансирования не была реализована. Незначительная часть объектов из этой программы была включена в Инвестпрограмму и реализуется в настоящее время. Это ремонт некоторых подстанций и распределительных сетей», – подчеркнула министр.

Одной из главных проблем в энергетической отрасли, помимо технической, Озган считает тарифную политику.

«Нельзя отрицать очевидное – это неправильный и неэффективный способ решения вопросов. Если бы все в свое время слышали энергетиков, возможно, ситуация в отрасли была бы другая», – заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день стоит задача выработать концепцию государственной тарифной политики в энергетике. Соответствующие предложения в правительство от РУП «Черноморэнерго» уже поступили. И министр выразила надежду на взаимодействие с депутатами Парламента в консультациях по данному вопросу.

Кристина Озган доложила также о ходе реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В прошлом году, по информации вице-премьера, Минэкономики реализовывало мероприятия двух Инвестпрограмм.

«Это программа на 2017-2019 годы с остатком финансирования порядка 600 млн рублей и новая программа на 2020-2022 годы, лимит финансирования которой 2020 год составил 1,5 млрд рублей», – уточнила она.

Фактически предстояло освоить 1,3 млрд рублей, поскольку по решению сопредседателей российско-абхазской межправительственной комиссии лимит финансирования на 2020 год был сокращен на 190 млн рублей. Эти средства были направлены на компенсацию затрат, на оплату долга за переток электроэнергии из РФ, который осуществлялся в 2019 году.

«К реализации мероприятий по Инвестпрограмме абхазская сторона приступила в мае. После проведения экспертизы проектно-сметной документации правительство приступило к реализации проектов уже во втором полугодии. По 35 мероприятия были заключены госконтракты в конце июля, финансирование было открыто в августе. С момента открытия финансирования за 4 месяца объем освоения лимита 2020 года составил 1 млрд рублей или 77%. На наш взгляд, это хороший результат. Суммарный остаток неосвоенных средств составляет всего 298 млн рублей», – пояснила Озган.

Вице-премьер уточнила, из чего состоит остаток неосвоенных средств. 40 млн рублей было заложено на аванс по финансированию проектно-изыскательских работ и подготовку сметной документации по строительству пенитенциарного учреждения. Часть средств была заложена на мероприятия по реконструкции Бзыбской подстанции.

Озган заверила президента в том, что эти средства будут освоены в течение первого квартала этого года.

Далее министр рассказала об освоении остатка в 600 млн рублей от Инвестпрограммы на 2017-2019 гг.

«Мы освоили большую часть этих средств, переходящий остаток на 1 января 2021 года составляет 232 млн рублей. Среди них есть такие проблемные объекты, как Ткуарчалская ЦРБ, а также ряд других вопросов, по которым было много недоработок и несоответствий, которые нам приходилось устранять уже в процессе реализации», – отчиталась Озган.

Она также проинформировала о работе по реализации Инвестпрограммы на 2021 год. Подготовлена практически вся проектно-сметная документация. Из 33 государственных экспертиз получено 26, остальные будут получены в течение февраля, и Минэкономики приступит к реализации мероприятий.

О планах по развитию агропромышленного комплекса доложил на совещании первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

По его словам в минувшем году Министерство активно взаимодействовало с коллегами из Российской Федерации. В ходе рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжания встречался с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. В республику приезжала делегация минсельхоза РФ во главе с заместителем министра Джамбулатом Хатуовым. На стадии начала реализации несколько перспективных инвестиционных проектов.

О пенсионных выплатах гражданам Абхазии и о порядке выплат российских пенсии гражданам РА доложили министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, председатель пенсионного фонда Денис Гулария и председатель Национального банка Беслан Барателия.

Глава государства выразил недовольство тем, как решается вопрос пенсионного обеспечения граждан, и тем как организована выплата пенсий.

Аслан Бжания поручил в кратчайшие сроки снять все существующие проблемы и предупредил о персональной ответственности должностных лиц, в случае не выполнения поручений.

Президент сообщил, что рабочая группа под руководством вице-президента Бадры Гунба подготовит предложения по определению приоритетных направлений экономической политики РА.

«В современном мире невозможно развиваться не имея ориентиров. Экономическое развитие – это совокупность планов, целей и методов их достижения. В связи с этим создана рабочая группа», – сказал глава государства.

Рабочая группа была создана в соответствии с распоряжением президента от 8 декабря 2020 года. В ее состав вошли руководители уполномоченных органов госуправления в области экономики, банковской сферы, представители бизнес-сообщества, эксперты в области экономики как из Абхазии, так и приглашенные специалисты.

«Рабочая группа при выработке предложений примет во внимание и те программы развития, которые были разработаны несколько лет назад, в том числе «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», разработанную при поддержке Московской абхазской диаспоры, и «Стратегию развития Республики Абхазия до 2025 года», разработанную Центром стратегических исследований при Президенте РА, а также ряд других программ», – поделился подробностями руководитель рабочей группы Бадра Гунба.

Он отметил, что на эти программы были затрачены немалые финансовые средства и над ними работало большое количество специалистов из разных областей.

«Труды такого рода мы несомненно должны использовать в нашей работе», – подчеркнул вице-президент.

Говоря о направлениях работы группы Гунба сказал, что необходимо будет представить предложения по реформированию таких направлений, как банковская сфера, налоговая система.

Будут разработаны предложения по созданию благоприятных условий для привлечения и сохранения инвестиций.

«Необходимо будет разработать предложения по поддержке малого и среднего бизнеса и ряда других направлений, которые благоприятно отразятся на развитии экономики», – подчеркнул вице-президент.

Первое заседание рабочей группы пройдет уже в этом месяце. О ходе работ глава государства будет информироваться в полном объеме.

Президент Аслан Бжания указал на важность использования в работе достоверных статистических данных.

«Чтобы двигаться дальше, необходимо иметь достоверные данные. Я общался с руководителем Госстата по этому вопросу. На следующей встрече мы обсудим вопросы улучшения работы в этом направлении и формирования базы достоверных статистических данных», – президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.