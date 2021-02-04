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Абхазия Информ

ПОДАНА ПЕРВАЯ «ЦВЕТОЧНАЯ» ДЕКЛАРАЦИЯ НА 200 КГ МИМОЗЫ

Новости Четверг, 04 февраля 2021 18:20
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ПОДАНА ПЕРВАЯ «ЦВЕТОЧНАЯ» ДЕКЛАРАЦИЯ НА 200 КГ МИМОЗЫ

Сухум. 4 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Россию из Абхазии начали ввозить мимозу (акацию серебристую). На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении первой коммерческой партии мимозы. Первая «цветочная» декларация была подана на 200 кг цветов. В этом году из-за теплой погоды мимозовый сезон начался раньше. Обычно товарные партии этой цветочной продукции ввозят с середины февраля. 

Основные поставки мимозы будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. В преддверии главного женского праздника – 8 марта мимозу везут во все регионы России как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Для транспортировки хрупкие цветы мимозы упаковывают герметично и перевозят в условиях поддержания определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи.

Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке. В прошлом году было оформлено более 151 тонны «золотых» букетов. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года (в 2019 г. – 150 тонн, в 2018 г. – 100 тонн).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 февраля 2021 18:22

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