Ведущие российские финансовые институты предоставили кредитные средства на льготных условиях для реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и туристической индустрии на общую сумму 1,1 млрд рублей. В настоящее время ни один из проектов не вышел на запланированную проектную мощность и не выполняет взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. Программа льготного кредитования приостановлена, банки, финансировавшие эти проекты готовятся к судебным процессам. Сложилась ситуация, при которой абхазские заемщики и банки-кредиторы, попали в тупик.

Сухум. 4 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялась встреча с представителями организаций, получивших финансовые средства в рамках программы льготного кредитования в целях развития реального сектора экономики Республики Абхазия в период 2015-2019 гг.

Представитель ООО «Абхазские сады» Даур Арнаут в ходе встречи заверил участников, что программа льготного кредитования была и остается очень полезной и никто из заемщиков не хотел злоупотреблять условиями займа, но ставка 10% – это сложно для всех. С его мнением согласились все присутствовавшие заемщики. Они выразили готовность обслуживать кредит своевременно и в полном объеме, только на более приемлемых условиях.

Минэкономики Абхазии совместно с Минэкономразвития России обсуждаются пути разрешения сложившейся ситуации. Предложения абхазской стороны по реструктуризации сформировавшейся задолженности, оптимизации процентной ставки и дофинансированию некоторых проектов, направлены в Москву.

Повышенный интерес к проектам связан с готовностью российской стороны продолжить кредитование абхазского бизнеса. Ситуация с нереализованными проектами является серьезным препятствием на этом пути. Обязательным условием продления программы является финансовое оздоровление проектов, получивших финансирование ранее и урегулирование задолженностей по заключенным кредитным договорам.

С целью решения этих вопросов на следующей неделе на площадке Минэкономразвития РФ состоится совещание с участием вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, заместителя Министра экономического развития Российской Федерации, представителей российских банков, директора ГУ Министерства экономики «Государственное инвестиционное агентство» и бенефициаров инвестиционных проектов.

«Необходимо тщательно подготовиться к встрече и вооружиться убедительными аргументами. Наша позиция должна быть выверенной и консолидированной. Контроль будет тотальным как с абхазской, так и с российской стороны», – подчеркнула, завершая встречу Кристина Озган.