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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 04 февраля 2021 20:15
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Cухум. 4 февраля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провёл совещание в Администрации Гагрского района. 

Глава государства интересовался ходом выполнения его поручений по пресечению незаконного потребления электроэнергии и незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют.

И.о. Администрации Гагрского района Юрий Хагуш доложил главе государства об обстановке в районе, и запланированных мероприятиях по борьбе с майнингами.

В совещании участвовали председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба, представители районных отделений правоохранительных органов,  энергетики, налоговых служб.  

22 января  президент поручил создать в каждом районе штабы по борьбе с незаконным производством криптовалют под руководством глав районных администраций и снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 г. плюс 5%. В Гагрском районе нагрузка снижена на 17,2 мегаватт, отключено 32 фермы.

Президент поручил и дальше следить исполнением поручений, и обратил внимание на то, чтоб не было несанкционированных подключений.

На встрече обсуждались и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 февраля 2021 20:33

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