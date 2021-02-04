ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Глава государства интересовался ходом выполнения его поручений по пресечению незаконного потребления электроэнергии и незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют.

И.о. Администрации Гагрского района Юрий Хагуш доложил главе государства об обстановке в районе, и запланированных мероприятиях по борьбе с майнингами.

В совещании участвовали председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба, представители районных отделений правоохранительных органов, энергетики, налоговых служб.

22 января президент поручил создать в каждом районе штабы по борьбе с незаконным производством криптовалют под руководством глав районных администраций и снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 г. плюс 5%. В Гагрском районе нагрузка снижена на 17,2 мегаватт, отключено 32 фермы.

Президент поручил и дальше следить исполнением поручений, и обратил внимание на то, чтоб не было несанкционированных подключений.

На встрече обсуждались и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.