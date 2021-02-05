В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ И РОССИЙСКОМ ГОСПИТАЛЕ 224 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. 4 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 54 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Ткуарчалской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 37, в российском военном госпитале в Сухуме – 32 пациента.

В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 84 лет. Мужчина поступил в медучреждение 27 января с выраженной дыхательной недостаточностью, у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 3 февраля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11738 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10423 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.