КРИСТИНА ОЗГАН: ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЙНИНФЕРМ ДОЛЖНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ

В 2020 году и в январе 2021 года сотрудники РУП «Черноморэнерго» выписали 588 актов, но выездных проверок было гораздо больше. Есть не заактированные материалы. Это связано с тем, что не всегда можно выявить владельцев ферм по майнингу криптовалют.

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. На расширенном совещании с участие членов правительства президент Абхазии Аслан Бжания поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган обеспечить координацию действий органов государственной власти, осуществляющих меры административного воздействия, предусмотренным законодательством. С этой целью, в Минэкономики состоялось совещание с представителями Министерства юстиции, МВД, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и РУП «Черноморэнерго».

Параллельно с «Черноморэнерго» выявлением незаконных потребителей электроэнергии также занимались сотрудники правоохранительных органов и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В целом, с момента вступления в силу Распоряжения Кабинета Министров о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют накоплен большой материал по нарушителям.

Кристина Озган напомнила, что РУП «Черноморэнерго» не может применять санкции, оно может лишь констатировать факт нарушений и злоупотреблений, после чего все материалы должны направляться в правоохранительные и надзирающие органы для дальнейших действий.

В связи с этим она распорядилась отправить все материалы проверок РУП в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, как в основной уполномоченный орган, который имеет право применять меры административного воздействия в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию.

Начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Эрик Кокоскерия сообщил, что применять штрафные санкции невозможно, так как, в большинстве случаев нет информации о собственниках, в отношении которых эти санкции должны быть применены, и в связи с этим нет возможности подготовить материалы.

Вице-премьер поручила «Энергонадзору» в кратчайшие сроки сформировать списки нарушителей и направить их в правоохранительные органы, чтоб те, в оперативном режиме, установили владельцев или бенефициаров данных ферм.

«Функционал, закрепленный за Комитетом, весьма внушительный и вы должны его использовать по максимуму. Отсутствие понимания владельца объекта не снимает с вас ответственности и обязанности применить санкции. Существуют определенные нормы, подразумевающие ответственность в виде штрафов. У вас достаточно полномочий, чтобы вести эту работу», – сказала Кристина Озган.

Она также попросила Министерство внутренних дел оказать активное содействие сотрудникам «Энергонадзора» в вопросах выявления владельцев ферм.

«Все участники процесса должны взаимодействовать между собой. Эта система должна работать именно таким образом», – подчеркнула Озган.

В ходе совещания сотрудникам Госстандарта совместно с МЧС поручено провести проверку энергообъектов на предмет безопасности, охраны и других возможных угроз.

«Кроме того, что это небезопасно для наших граждан, это еще дает возможность любому проникнуть на режимные объекты. Сейчас совместно с «Черноморэнерго» формируется план мероприятий на ближайшую перспективу и необходимо понять позицию «Энергонадзора» по этим вопросам. Рекомендации жду в развернутом виде по каждому объекту», – сказала вице-премьер.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.