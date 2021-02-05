ПРИ ПОЖАРЕ В ЦАНДРИПШЕ ПОГИБ РОССИЯНИН

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. При тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенного в поселке Цандрипш, Гагрского района, обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут. По предварительной версии россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при горении.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.