ПРИ ПОЖАРЕ В ЦАНДРИПШЕ ПОГИБ РОССИЯНИН
Новости Пятница, 05 февраля 2021 15:08
Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. При тушении загоревшейся комнаты в пансионате «Эра», расположенного в поселке Цандрипш, Гагрского района, обнаружено тело гражданина Российской Федерации Николая Вавилова, 1977 года рождения.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут. По предварительной версии россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при горении.
Об этом сообщает сайт МЧС РА.
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