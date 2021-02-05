ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОБСУДИЛИ В КМ
Новости Пятница, 05 февраля 2021 19:45
Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл совещание с представителями Государственной инспекции по карантину растений, на которой обсудили государственную политику внутреннего и внешнего карантина растений.
Начальник Госинспекции Адкажий Джинджия доложил о реализации мероприятий, предотвращающих распространение возбудителей болезни внутри страны. Рассказал о принципах мониторинга в частных тепличных угодьях и подсобных хозяйствах.
«С начала весны до глубокой осени проводим мониторинг всех районных тепличных хозяйств, с открытыми и закрытыми грунтами, отбираем образцы и проводим исследование в нашей современной лаборатории», – констатировал Джинджия
По его словам, при выявлении возбудителя специалисты инспекции дают рекомендации сельхозпроизводителям.
Далее участники встречи перешли к теме карантинных мероприятий, направленных на предотвращение ввоза и предотвращение вывоза вредных организмов растений.
Особое внимание было уделено режиму работы пункта фитосанитарного досмотра на КПП «Псоу», тарифам на фитосанитарный сертификат на ввоз и вывоз растений, результатам недавнего снижения тарифа на сертификаты для вывоза сельхозпродукции с 300 рублей до 25 рублей за каждые 25 кг для грузов весом не более 100 кг.
«Снижение тарифа позволило уменьшить финансовую нагрузку на сельхозпредпринимателей. Урожай был в этом году отличный, количество вывозимой продукции увеличилось. На время сезона мы увеличили и количество инспекторов на местах», – подчеркнул Аркадий Джинджия.
Беслан Джопуа поручил представителям ведомства документально изложить концепцию улучшения качества работы пунктов фитосанитарного досмотра на государственных границах. По словам первого вице-премьера, Минсельхоз рассмотрит в 2021 году возможность оснащения пункта мобильным комплексом лабораторного фитосанитарного оборудования для осуществления качественного досмотра сельхозпродукции и растений, а также фумигационной камерой для обработки груза.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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