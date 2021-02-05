ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОБСУДИЛИ В КМ

«С начала весны до глубокой осени проводим мониторинг всех районных тепличных хозяйств, с открытыми и закрытыми грунтами, отбираем образцы и проводим исследование в нашей современной лаборатории», – констатировал Джинджия





По его словам, при выявлении возбудителя специалисты инспекции дают рекомендации сельхозпроизводителям.