ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11761 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 259 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 90 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Ткуарчалской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 37, в российском военном госпитале в Сухуме – 26 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11761 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10598 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ОБСУДИЛИ В КМ
- ПРИ ПОЖАРЕ В ЦАНДРИПШЕ ПОГИБ РОССИЯНИН
- КРИСТИНА ОЗГАН: ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЙНИНФЕРМ ДОЛЖНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
- В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ И РОССИЙСКОМ ГОСПИТАЛЕ 224 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
- ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ