ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11761 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 259 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 23 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 90 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.